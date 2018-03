Chàng trai Bồ Đào Nha chiến thắng Eurovision 2017

Màn trình diễn hoành tráng của thí sinh Nga tại Eurovision / Nghệ sĩ Opera Ukraine gây tranh cãi khi đăng quang Eurovision

Ngày 14/5, thí sinh Salvador Sobral đến từ Bồ Đào Nha được xướng tên chiến thắng cuộc thi Eurovision 2017, tổ chức tại Kiev, Ukraine. Anh giành được 758 điểm, vượt qua 26 thí sinh đến từ khắp châu Âu.

Khoảnh khắc chiến thắng tại Eurovison 2017

Salvador Sobral, thí sinh Bồ Đào Nha.

Chàng trai 27 tuổi thể hiện ca khúc Amar Pelos Dois ( For The Both Of Us ), do chị gái anh - Luisa - sáng tác.

Salvador Sobral thể hiện 'Amar Pelos Dois'

Salvador Sobral chia sẻ sau đêm chung kết: "Tôi nghĩ điều này thật điên rồ. Nếu tôi có thể mang đến những thay đổi cho âm nhạc, tôi sẽ rất lấy làm vui sướng. Và một phần của sự thay đổi này là nhờ chị gái tôi. Đây là chiến thắng của âm nhạc. Nó không giống trình diễn pháo hoa, đó là cảm xúc. Vì thế, hãy cố hát bằng cảm xúc và đưa âm nhạc trở lại với đúng nghĩa của nó".

Bồ Đào Nha phải đợi 53 năm mới có thành tích này. Năm nay đại diện Bulgaria đứng thứ hai và thí sinh của Moldova giành vị trí thứ ba.

Salvador Sobral và chị gái trong khoảnh khắc chiến thắng.

Trước đó, cuộc thi vướng những lùm xùm. Nước chủ nhà Ukraine đã cấm nhập cảnh đối với thí sinh Yulia Samoylova đến từ Nga. Họ cho rằng cô từng biểu diễn ở Crimea mà không xin phép. Hành động này khiến chính phủ và các nghệ sĩ tại Nga đồng loạt phản đối. Nga không phát sóng Eurovision trên hệ thống truyền hình của mình. Công dân nước Nga cũng không thể bình chọn cho thí sinh mình yêu thích.

Eurovision là cuộc thi hát ra đời từ năm 1956, được tổ chức thường niên giữa các nước thuộc Liên hiệp phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union). Nước nào chiến thắng sẽ được đăng cai mùa tiếp theo. Năm 2016, thí sinh của Ukraine - Susana Jamaladinova - trở thành quán quân.

Minh Anh