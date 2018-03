Chàng trai Anh hát 'Bụi phấn'

‘Bụi phấn’ mãi gắn với hình ảnh người thầy

Ngày 20/11, Lee Kirby đăng tải trên Youtube một clip quay anh vừa đàn vừa hát nhạc phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Việt Nam.

Lee Kirby (trái) ôm đàn hát "Bụi phấn".

Hàng chục năm qua, ca khúc được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của tác giả Lê Văn Lộc đã được bao thế hệ ca sĩ, học sinh, sinh viên... say sưa hát để thổ lộ nỗi lòng, tình cảm trìu mến của họ với những người thầy, cô đứng trên bục giảng. Dù quá quen thuộc, Bụi phấn qua cách thể hiện mộc mạc cũng Lee Kirby vẫn gây xúc động với nhiều bạn trẻ. Nhiều cư dân mạng nhận xét, chàng trai Anh đã thể hiện nhạc phẩm này đầy cảm xúc và sâu lắng, không thua một ca sĩ bản xứ nào.

Bản tiếng Anh của bài hát này cũng được Lee Kirby mày mò dịch sang tiếng Anh cùng sự trợ giúp của bạn bè.

Bản dịch tiếng Anh:

"I love the way you changed my life

You opened up my heart and mind

You encouraged me to follow my dream (can be dreams if you like)



I loved all those days,

when you showed me the way,

to trust in myself

and learn well each day



How could I forget,

the time that we shared?

You helped me grow up

to an adult instead".

Tuy bản dịch không thật sát với nghĩa gốc của bài hát, chàng trai xứ sương mù cho biết anh dịch ca khúc dựa trên cảm nhận về thông điệp nhân văn, sâu xa được đan cài vào từng lời của nhạc phẩm. "Tôi muốn chia sẻ bài hát với tất cả mọi người và xem đây như món quà trân trọng dành cho các thầy cô", anh nói.

Lee Kirby tên thật là Lee Alexander Kirby, mang hai dòng máu Anh và Canada. Lee hiện là giám đốc tuyển sinh trường Ashbourne tại Kenshington, London. Lee bắt đầu học hát tiếng Việt từ năm 2004 và chơi guitar tốt. Trước khi đến với âm nhạc, năm 2003, Lee là cầu thủ của đội Bưu điện TP HCM.

Thoại Hà