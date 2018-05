Carrie Underwood tái xuất sau chấn thương

Miranda Lambert và Carrie Underwood thành tội phạm trong MV mới

Cry Pretty ra mắt hôm 6/5 ở Mỹ. Ca khúc là single nằm trong album thứ sáu cùng tên của Carrie Underwood. Nữ ca sĩ đồng sáng tác bài hát với Hillary Lindsey, Liz Rose, and Lori McKenna. Cô chia sẻ ca khúc nói về cảm giác tiếc nuối khi nhìn lại quá khứ, hoài niệm những cảm xúc đã qua.

Carrie Underwood - Cry Pretty

MV mở đầu với cảnh Carrie Underwood ở trong bồn tắm. Sau đó, cô xuất hiện trên sân khấu với đôi mắt ánh nhũ. Trong nhiều phân đoạn, cô bật khóc trong cô đơn. Trang Saving Country Music nhận xét bài hát là "bom tấn" của dòng nhạc country với giai điệu ngọt ngào, sâu lắng. Trang NPR khen ngợi giọng hát, cách trình diễn truyền cảm của Carrie Underwood.

Ca sĩ Carrie Underwood. Ảnh: Page Six.

Hồi tháng 11/2017, Carrie Underwood bị ngã từ lan can nhà cô ở thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ). Carrie bị gãy cổ tay và phải khâu 40 mũi trên mặt. Nữ ca sĩ vì thế không xuất hiện trong thời gian dài. Trong bức ảnh cô chia sẻ hồi tháng 1, Carrie quấn khăn kín mặt, chỉ để lộ hai mắt.

Carrie Underwood sinh năm 1983 ở Mỹ. Cô là quán quân American Idol 2005. Nữ ca sĩ từng bảy lần đoạt giải Grammy. Một số ca khúc nổi tiếng của cô là Inside Your Heaven, Jesus, Take the Wheel, Don't Forget to Remember Me...

Hà Thu