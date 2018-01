Cardi B - từ vũ công thoát y đến ca sĩ tiềm năng

10 ca sĩ được tìm kiếm nhiều nhất năm 2017

2017 là năm thành công với ngôi sao mới nổi Cardi B. Cô vào top 10 nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trong năm, theo Google Trends. Tạp chí Billboard xếp bản hit Bodak Yellow của cô ở vị trí thứ hai trong danh sách 100 ca khúc xuất sắc của năm 2017. Với Bodak Yellow, cô cũng nhận được hai đề cử Grammy 2018 cho "Ca khúc Rap xuất sắc" và "Màn trình diễn Rap xuất sắc".

Cardi B hiện là nữ rapper duy nhất trong 19 năm qua có ca khúc rap solo đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Lần gần nhất có người làm được điều này là Lauryn Hill, năm 1998. Nhiều nữ rapper khác như Nicki Minaj, Missy Elliott, Pusha T và Lil Yachty đã gửi lời chúc mừng đàn em.

Trước đó, cuối tháng 9/2017, Cardi B gây bất ngờ khi vượt mặt "nữ hoàng rắn" Taylor Swift để vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Billboard với ca khúc Bodak Yellow. Single đầu tay của nữ rapper đứng ở vị trí quán quân trong suốt ba tuần. Sau khi đạt thành tích trên, Cardi B đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Trong buổi tiệc, nữ rapper hát Look What You Made Me Do của Taylor Swift, ám chỉ việc cô vượt qua vị trí của đàn chị. Đến ngày 1/1/2018, ca khúc đạt gần 400 triệu lượt xem trên Youtube.

Bodak Yellow phát hành ngày 16/6/2017, do J.White sản xuất. Ca khúc nằm trong album CB1 sắp ra mắt của Cardi B. Bodak Yellow có ca từ đơn giản, kể về câu chuyện cuộc đời của chính Cardi B. Trong bài hát, cô thừa nhận mình là một ả giang hồ, từng làm vũ công thoát y. Cardi B cũng "đá xoáy" những kẻ coi thường cô: "Các người đi club để mở party. Tôi ở đó để được trả tiền". Cardi còn khẳng định thành công không đến với cô một cách ngẫu nhiên, đó là một quá trình nỗ lực: "Phát hành hai album mixtape trong vòng sáu tháng, thử hỏi có ai chăm chỉ bằng tôi?" (Mixtape là một sản phẩm không chính thức của dân hip hop).

Nữ ca sĩ tự hào khoe cô giàu có, có khả năng trả nợ giúp mẹ và mua những món đồ đắt tiền. Cardi B còn lên án nạn phân biệt màu da và đả kích những kẻ hay "ghen ăn tức ở" trước thành công của người khác. Phần lời ngạo nghễ, trần trụi, đầy tinh thần đường phố khiến ca khúc trở nên lôi cuốn. Trong MV, Cardi gây ấn tượng khi xuất hiện cùng báo đốm, lạc đà và những chiếc siêu xe.

Cardi B ngồi trên ngai vàng đọc rap trong "Bodak Yellow".

Bodak Yellow được các chuyên gia của tờ Complex đánh giá là một ca khúc tuyệt vời. USA Today, Stereogum đánh giá cao giọng rap dày, khỏe của nữ ca sĩ. Trang Noisey còn cho rằng thành công của Cardi B báo hiệu sự thoái trào của nhạc Pop thị trường.

"Tôi là một vũ công thoát y"

Trong một bài phỏng vấn, Cardi B kể trước đây, khi nhiều người hỏi cô làm nghề gì và đưa ra các phương án trả lời như người mẫu, diễn viên, cô phủ nhận tất cả và trả lời rằng mình là một vũ công thoát y.

Sinh năm 1992 ở New York, Mỹ. Cô gái mang hai dòng máu Trinidad và Dominica nổi loạn từ bé. Cô chán ngấy cuộc sống của gia đình ở New York. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian ở với bà ngoại ở Washington. Cardi B miêu tả mọi người ở đó đều hạnh phúc, vui vẻ dù sống trong căn nhà chật chội không có nhiều tiền. Nó khác với căn hộ rộng rãi nhưng trống trải của bố mẹ cô.

Nữ ca sĩ Cardi B tên thật là Belcalis Almanzar.

Năm 16 tuổi, Cardi B tham gia băng đảng đường phố Bloods. Trong lúc học tại Trường nghệ thuật Renaissance, Cardi B làm việc tại một siêu thị nhỏ trong khu Manhattan. Khi bị đuổi việc ở siêu thị, cô được mời làm vũ nữ thoát y. Thời điểm đó, Cardi B sống cùng bạn trai trong một căn hộ ở quận Bronx, New York. Công việc mới giúp cô thoát khỏi cảnh túng quẫn và những trận bạo hành của bạn trai. Để phục vụ cho nghề nghiệp, Cardi B nâng ngực và bơm mông. Năm 2013, Cardi B nổi tiếng khi tung video cô ăn mặc mát mẻ, vui đùa trong cái lạnh của Canada. Cô trở thành hiện tượng trên Instagram với hàng triệu người theo dõi. Trước khi ca hát, cô nhiều lần lên tiếng về quyền bình đẳng giới, nạn phân biệt chủng tộc và đả kích những kẻ thường xuyên chế giễu cơ thể người khác.

Cardi B thừa nhận cô có thể kiếm nhiều tiền từ việc quảng cáo trên Instagram. Tuy nhiên, cô vẫn nuôi ước mơ tạo ra được những bài hát "khiến mọi cô gái nhún nhảy". Nữ ca sĩ thần tượng Khia, Trina, Madonna và Lady Gaga. Cô yêu thứ âm nhạc giàu năng lượng, có khả năng truyền cảm hứng. Từ năm 2015, Cardi B ra một vài bản mixtape và biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ hip hop khác. Tuy nhiên, phải đến khi Bodak Yellow ra đời, cái tên Cardi B mới trở nên phổ biến.

Cardi B từng nhiều lần lên án việc đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nữ rapper coi trọng sự chăm chỉ, nghiêm túc trong cuộc sống, công việc. Trong một bài phỏng vấn, cô tâm sự: "Nhiều người chỉ thấy tiền bạc, trang sức của người khác. Tôi không nghĩ họ biết được những người đó đã làm việc vất vả thế nào mỗi ngày". Đó là tinh thần, thông điệp mà Cardi B gửi gắm trong âm nhạc của cô.

Hà Thu