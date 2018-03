Cảnh nóng trong video nhạc ngày càng bạo

Jennifer Lopez quấn quýt siêu mẫu nam trong MV / Christina Aguilera có video gợi cảm nhất

Có một thời kỳ, video ca nhạc thường chỉ mang tính vui vẻ, nhẹ nhàng, với những màn vũ đạo vui nhộn và đẹp mắt. Sự gợi cảm đo bằng giọng hát và độ duyên dáng của ca sĩ, vũ công trong MV. Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi. Các video ca nhạc được thực hiện theo phong cách táo bạo hơn, đi cùng xu thế cởi mở của cuộc sống. Những tên tuổi lớn trong nền công nghiệp âm nhạc đều không ngại cởi đồ trong các video của họ. Táo bạo hơn, ý tưởng của các MV thường hàm chứa những nội dung về tình dục, từ bóng gió, mờ ảo tới hiển thị mồn một dưới từng cảnh quay.

Trào lưu khoe da thịt trong các MV, có thể nói, bắt đầu từ những năm 1980 - 1990 của thế kỷ trước. Năm 1982, ban nhạc Queen gây một cú sốc trong làng nhạc khi phát hành MV Body Language. Đúng như cái tên "Ngôn ngữ cơ thể", MV chứa không ít hình ảnh khỏa thân cùng những cảnh quay đụng chạm về thể xác đầy bạo liệt được thể hiện dưới những hình ảnh nhập nhoạng, tranh tối tranh sáng. Những đường cong uốn lượn gợi cảm giác về một cuộc truy hoan của xác thịt. MV bị "cấm cửa" trên kênh truyền hình nổi tiếng MTV lúc bấy giờ.

Hình ảnh trong MV đầy nhục cảm Body Language của ban nhạc Queen.

Tiên phong cho trào lưu MV nóng bỏng còn có Madonna. Năm 1990, nữ hoàng nhạc pop phát hành video ca khúc Justify My Love với những cảnh làm tình của một đôi nam nữ khiến người xem nóng mắt. Một số ý kiến cho rằng, MV của Madonna đã xóa mờ ranh giới giữa nghệ thuật và khiêu dâm. Kênh truyền hình MTV khi đó cũng từ chối phát sóng Justify My Love.

Xu hướng sexy trong video ca nhạc dần được đẩy mạnh trong những năm 2000. Đến cả những "công chúa nhạc pop" như Britney Spears, Christina Aguilera cũng dần cởi bỏ hình ảnh cũ để đi theo trào lưu này. Christina Aguilera tung MV Dirty đầy gợi dục năm 2002, Britney Spears "lột xác" trong MV Toxic năm 2003. Nam ca sĩ Enrique Iglesias, vốn nổi tiếng với hình ảnh sexy, tiến thêm một táo bạo qua MV Sad Eyes năm 2000. Điểm chung dễ thấy là những cảnh cởi đồ, làm tình, khoe da thịt lộ liễu trong các video, khiến chúng luôn nằm trong danh sách những MV nóng bỏng nhất mọi thời.

Sau khoảng 10 năm, cuộc sống phát triển như vũ bão, cởi mở và thông thoáng hơn. Các video nhạc từ đó cũng dữ dội và bạo liệt hơn. Nếu như trước đó, việc các MV chứa cảnh nóng bỏng, giường chiếu, ân ái chỉ xuất hiện ở một số hiện tượng gây phản ứng dữ dội, thì ngày nay nó đã trở thành thứ dễ bắt gặp ở hầu hết video ca nhạc.

Hàng loạt nghệ sĩ theo trào lưu quay MV nóng bỏng.

Hàng loạt cái tên đình đám như Beyonce, Jennfier Lopez, Rihanna, Shakira, Nicki Minaj, Lady Gaga, Miley Cyrus... đua nhau ra mắt các MV gợi tình. Trong I Luh Ya Papi phát hành tháng 3 năm nay, J.Lo khoe tối đa hình thể với những bộ áo tắm, bodysuit. Cô nhảy trên du thuyền cùng dàn mẫu nam cởi trần, không mặc gì ngoài những chiếc quần bơi. Họ hết nằm trên giường, ngồi trên ghế vây quanh nữ ca sĩ, đến tạo dáng trong bể bơi. Rihanna - quả bom sex người Barbados - cũng tấn công làng nhạc với phong cách này qua liên tiếp các MV California King Bed, Stay, Where Have You Been, We Found Love... Với Rihanna, việc không mặc gì xuất hiện trong các video đầy hình ảnh ân ái, bạo lực đã là chuyện thường tình.

Ranh giới giữa gợi tình và kích dục không thật rõ ràng. Không chỉ "quái", Lady Gaga còn là nữ ca sĩ với độ táo bạo thường vượt quá giới hạn thông thường. MV Do What U Want thực hiện tháng 9 năm ngoái của Lady Gaga đã phải hủy phát hành vì được cho là mang tính khiêu dâm với những động tác kích dục.

Một trong những hiện tượng gây nhiều tranh cãi thời gian gần đây là Miley Cyrus. Thoát khỏi hình ảnh công chúa Disney, Miley gây sốc bằng loạt MV We Can't Stop, Wrecking Ball, Adore You... Những cử chỉ kích dục, hình ảnh gợi liên tưởng tới các bộ phận nhạy cảm được Miley trưng dụng trong MV và cả trên sân khấu. Sự đau khổ, dằn vặt, khao khát yêu đương được cô diễn đạt bằng cách lột bỏ toàn bộ quần áo, lăn lộn, quay cuồng trong các video.

Không chỉ với âm nhạc Âu Mỹ, trào lưu thực hiện MV nóng bỏng đã lan sang khu vực châu Á những năm gần đây, đặc biệt với các quốc gia có nền âm nhạc phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản. Hàng loạt video dán nhãn 19+ như Marionette của Stellar, Now của nhóm Trouble maker, Bloom của Ga In, Insanity Love (Crazy Fate) của E.Via... ra mắt. Mới đây nhất, nhóm nhạc FIESTAR hé lộ teaser MV One More hứa hẹn đầy cảnh giường chiếu khi camera liên tục zoom cận cảnh các cô gái nằm uốn éo trên giường.

Mỗi MV gắn mác "19+" khi tung ra đều khiến nhiều người hâm mộ Hàn Quốc vốn quen với chuẩn mực phương Đông cảm thấy bất bình.

Trưởng nhóm FIESTAR và hình ảnh khêu gợi trong đoạn teaser MV One More.

Khái niệm sexy trong âm nhạc còn là một vấn đề gây tranh cãi và tác dụng của nó cũng hai mặt. Không ít ngôi sao như Britney, Jennifer Lopez, Christina Aguilera... nhờ hình ảnh táo bạo đã mang lại sự thành công cho các sản phẩm. Thế nhưng, cũng có khi sự nóng bỏng trở nên phản tác dụng.

Năm ngoái, ca sĩ Ireland Sinead O'Connor, 47 tuổi, và ngôi sao trẻ Miley Cyrus, 20 tuổi, đã có những màn tranh cãi qua mạng xã hội về video Wrecking Ball. Sinead O'Connor viết thư ngỏ gửi Miley bày tỏ nỗi lo lắng trước những hình ảnh trong MV của ca sĩ trẻ. "Tôi lo lắng khi những người xung quanh khiến cháu tin rằng cởi đồ và liếm láp trong MV như thế là điều hay ho. Thực tế, nó chỉ khiến tài năng của cháu bị lu mờ". Sinead nhắn nhủ: "Đừng để nền công nghiệp âm nhạc biến cháu thành một con điếm rẻ tiền".

Hình ảnh của Miley cũng được cho là ảnh hưởng không tốt tới những người hâm mộ tuổi teen của nữ ca sĩ. Sau những tranh cãi, Sinead nói rằng, việc đưa vấn đề này ra thảo luận công khai chính là cách giúp ích cho nền công nghiệp âm nhạc.

Trước sự bùng nổ của làn sóng "19+" trong âm nhạc tại Hàn Quốc, Koreatimes có bài viết "Sự sexy đã đi quá đà" của tác giả Kim Ji-soo. Trong đó, tác giả cho rằng, các nhóm nhạc nữ đang ngày càng lao vào cái gọi là "cuộc chiến sexy". "Xu hướng trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc là theo đuổi những gì hot và đang phát triển. Điều đó, kết hợp với tiền bạc và danh tiếng mà nền công nghiệp này mang lại, đã che lấp các cuộc tranh luận về việc phải phát triển các ý tưởng sexy như thế nào", Kim Ji-soo nhận định.

Song Ngư