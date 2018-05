Các chàng trai A1 tái hợp kỷ niệm 20 năm lập nhóm

Backstreet Boys trở lại với ca khúc mới

Trên Twitter, A1 xác nhận họ tổ chức concert ở Singapore vào ngày 20/10 với đầy đủ bốn thành viên. Đây là sự kiện lớn đầu tiên của nhóm có sự góp mặt của Paul Marazzi. Anh rời A1 từ năm 2002 và chưa từng tham gia các hoạt động chung sau đó. Hiện A1 chưa công bố các địa điểm tiếp theo. Nhiều fan dự đoán họ chọn Philippines.

Nhóm A1 khi còn đầy đủ bốn thành viên.

Dưới thông báo chính thức của nhóm, nhiều fan bày tỏ sự vui mừng. "A1 thực sự tái hợp đầy đủ. Tôi mong Westlife cũng sớm làm điều này", khán giả Lauren bình luận. Fan club của A1 ở Indonesia viết: "Các anh hãy đến Indonesia".

* MV "Like A Rose"

A1 tái hợp sau 20 năm

A1 thành lập năm 1998 với đội hình bốn thành viên - Christian Ingebrigtsen, Mark Read, Paul Marazzi và Ben Adams. Nhóm có nhiều ca khúc nổi tiếng như Everytime, Like A Rose, Be The First To Believe. Năm 2001, nhóm giành giải Brit Awards ở hạng mục "Nhóm nhạc có phong cách đột phá".

Đội hình ba người của nhóm A1.

Năm 2002, Paul Marazzi rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo. Ba thành viên còn lại sau đó cũng dừng hoạt động. Christian Ingebrigtsen, Mark Read và Ben Adams từng tái hợp và phát hành album Waiting for Daylight (2010), Rediscovered (2012).

Hà Thu