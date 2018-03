Các ca khúc cổ vũ World Cup 2018

Các ca khúc sục sôi khí thế cổ vũ U23 Việt Nam chiến thắng

FIFA World Cup 2018 - Giải vô địch bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 đến 15/7 với 32 đội tham dự. Hiện tại, FIFA lựa chọn năm ca khúc cổ vũ World Cup 2018 gồm Colors của Jason Derulo, Let's Go của Icona Pop và Tiësto, Monkey Business của Margaret, All of the Pain của Shakira và Superstars của Pitbull. Bài hát chính thức của sự kiện vẫn chưa được công bố.

"Colors" - Jason Derulo

Json - Colors

Colors do ca sĩ người Mỹ Jason Derulo sáng tác, biểu diễn, Warner Bros. Records sản xuất, phát hành hôm 8/3. Bài hát thể hiện tâm trạng phấn khởi chào đón World Cup 2018. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc, Jason cho biết sau nhiều năm đi du lịch, anh cảm nhận vẻ đẹp từ sự khác biệt trong văn hóa đa quốc gia. Colors tôn vinh sự đa dạng đó, đồng thời truyền cảm hứng cho những người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới.

Đại diện nhà tài trợ của World Cup 2018 - ông Ricardo Fort - chia sẻ ông tin rằng âm nhạc và bóng đá có khả năng gắn kết nhân loại. Ông đánh giá cao ca khúc Colors của Jason.

"Equipo 2018" - Polina Gagarina & Egor Kreedà

Equipo 2018 - Polina Gagarina & Egor Kreedà

Equipo 2018 là ca khúc World Cup chính thức của nước chủ nhà Nga, do cặp nghệ sĩ Polina Gagarina và Egor Kreedà thể hiện bằng tiếng Nga, ra mắt tháng 11 năm ngoái. Nhạc phẩm có giai điệu Pop Rock sôi động, nói về niềm đam mê bóng đá và tinh thần đoàn kết. Polina Gagarina và Egor Krid chia sẻ họ rất vinh dự khi được thể hiện ca khúc chủ đề của World Cup. "Bài hát đã truyền cảm hứng về sự đoàn kết với phương châm con người luôn hướng về phía trước", Polina Gagarina nói.

"Let's Go" - Icona Pop feat Tiësto

Dù ra đời từ năm 2014, Let's Go vẫn được FIFA đưa vào danh sách các ca khúc được sử dụng tại World Cup 2018. Bài hát do nữ ca sĩ người Thụy Sĩ - Icona Pop - trình diễn. DJ, nhà sản xuất người Hà Lan - Tiësto - thực hiện phần âm nhạc. Ca khúc có giai điệu rộn rã, nói về niềm vui khi hòa chung không khí cổ vũ bóng đá sôi sục.

Let's Go - Tiesto ft. Icona Pop

"I wanna scream at the top of my lungs

I wanna do what has never been done

I wanna light the spark

The beats in a million hearts

I wanna dance with my boys and my girls

Dance like we're gonna take over the world..."

Tôi muốn hét thật to từ trong lồng ngực

Tôi muốn làm những việc mình chưa từng thử

Tôi muốn thắp lên những ngọn đèn

Hàng triệu trái tim đang hòa chung nhịp đập..."

"Monkey Business" - Margaret

Monkey Business nằm trong album cùng tên của ca sĩ người Ba Lan - Margaret, ra mắt năm 2017. Ca khúc do Margaret đồng sáng tác với Thomas Karlsson và Joakim Buddee. Ca khúc mang ý nghĩa hài hước, nói về việc cổ vũ môn thể thao vua bằng cách bắt chước những hành động của các chú khỉ. Trong bản nhạc, Margaret lồng ghép một số âm thanh mô phỏng tiếng kêu của loài khỉ để tạo ra không khí vui vẻ.

Monkey Business - Margaret

Can't you see, can't you see, can't you see

What the monkeys do

Don't you know they want you to do it too

Bạn có nhìn thấy không, bạn có nhìn thấy không, bạn có nhìn thấy không

Những hành động những con khỉ làm

Bạn có biết rằng chúng cũng muốn bạn làm theo như vậy không

"All Of The Pain" - Shakira

All of the pain - Shakira

Shakira từng thành công với nhiều ca khúc mùa World Cup như Waka Waka, Hips Don't Lie. Tháng 12 năm ngoái, cô ra mắt All of the Pain. Khác với những bài hát trước sử dụng chất liệu âm nhạc Latin chủ đạo, All of the Pain mang âm hưởng EDM. Tuy nhiên, nhiều fan bày tỏ họ không thích sự thay đổi này của nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ Shakira.

"Superstar" - Pitbull feat Becky G

Superstar ra đời từ Copa America 2016 và được FIFA tiếp tục lựa chọn là ca khúc cổ vũ World Cup 2018. Bài hát có giai điệu sôi động, kết hợp giữa Pop, Rap và Latin Pop. Pitbull viết lời và thể hiện phần Rap. Nữ ca sĩ Becky G hát chính.

Pitbull - Superstars

"We will be superstars, superstars, you and I

Yeah, we run this party

We will be superstars, you and I..."

"Chúng ta sẽ trở thành những siêu sao, siêu sao, bạn và tôi

Yeah, chúng ta sẽ mở tiệc

Chúng ta sẽ là những siêu sao, bạn và tôi..."

