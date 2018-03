Ca sĩ 'Zombie' - trầm cảm, cô đơn và tuổi thơ bị lạm dụng tình dục

Giọng ca 'Zombie' đột tử ở tuổi 46

Dolores O’Riordan qua đời ở London, Anh hôm 15/1 (giờ địa phương). Cô đến đây thực hiện một buổi thu âm ngắn. Cái chết của cô gây sốc với đồng nghiệp, người hâm mộ. Nhóm nhạc Duran Duran, Kodaline, ca sĩ Ingrid Michaelson... bày tỏ sự tiếc nuối khi huyền thoại nhạc Rock người Ireland qua đời.

Ca sĩ Dolores O’Riordan.

Sinh năm 1971 ở Ireland, Dolores O’Riordan ca hát từ lúc 5 tuổi. Ở tuổi 12, cô bắt đầu viết những bản nhạc đầu tiên. Năm 1990, khi mới 19 tuổi, cô trở thành thủ lĩnh của ban nhạc The Cranberry Saw Us (sau đổi tên thành The Cranberries). Cùng các thành viên còn lại - anh em Noel Hogan, Mike Hogan và Fergal Lawler, nhóm thu được nhiều thành công trên khắp thế giới. The Cranberries bán được hơn 40 triệu đĩa hát khắp thế giới. Nhóm nổi tiếng nhất ở thập niên 1990 với những bài hát như Zombie, Linger, Salvation.

Phía sau hào quang sân khấu, Dolores O’Riordan phải đối mặt với nhiều biến cố trong cuộc sống. Năm 2013, trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Life, O'Riordan tiết lộ rằng cô bị một người thân lạm dụng tình dục từ khi tám tuổi. Vụ việc kéo dài suốt bốn năm, để lại nhiều vết thương trong lòng cô.

Năm 2011, cha của Dolores mất vì ung thư. Ông Terence là người có ảnh hưởng lớn với con gái: "Tôi cảm thấy ông luôn ở bên tôi, cố gắng bảo vệ và giao tiếp với tôi", Dolores O’Riordan chia sẻ trên tạp chí Billboard.

Năm 2014, cuộc hôn nhân 20 năm của cô với Don Burton kết thúc. Cùng lúc đó, cô bị bắt và buộc tội vì liên quan đến một vụ tấn công trên máy bay. Cô nhiều lần lạm dụng rượu, chất kích thích. "Tôi có một ngày tồi tệ với những ký ức kinh hoàng. Khi không thể kiểm soát chúng, tôi uống rượu". Với cô, khoảng thời gian vui vẻ nhất là khi bận rộn với các chuyến lưu diễn.

Dolores O’Riordan và các thành viên nhóm The Cranberries.

Mẹ Dolores tiết lộ với tờ Mirror con gái bà mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Căn bệnh này gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định, khiến người bệnh nhanh chóng chuyển từ hưng phấn sang trầm cảm, ức chế và ngược lại. Nhớ về quãng thời gian điều trị bệnh, Dolores kể: "Mẹ nhốt tôi trong phòng. Tôi không nhớ gì cả. Tôi trốn trong chăn và ca hát". Dolores thừa nhận đó là quãng thời gian u tối nhất trong cuộc đời cô. Ca sĩ tiết lộ với Belfast Telegraph rằng cô nhiều lần muốn chết, tuy nhiên, cô từ bỏ ý định này khi nghĩ đến các con mình.

Ba cô con gái là niềm an ủi lớn của Dolores O’Riordan. Nữ rocker tâm sự việc làm mẹ là ưu tiên hàng đầu của cô. Các con làm cuộc sống của Dolores tươi đẹp hơn và "là một phần trong quá trình trị bệnh của tôi". Tuy nhiên, tâm lý Dolores luôn ẩn chứa sự bất an. Cô từng nhiều lần thốt lên: "Tôi chỉ là một đứa trẻ. Thật khó khăn khi bạn có ba cô con gái và bạn phải chứng kiến chúng lớn lên từng ngày. Bạn luôn băn khoăn tại sao mọi người có thể dễ dàng thỏa hiệp với mọi thứ như vậy".

Gạt qua những biến cố trong cuộc sống, Dolores O'riordan trong âm nhạc để lại ấn tượng là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, tràn đầy sức sống. Mái tóc tém năng động, đôi mắt mèo kẻ đậm và những hình xăm chằng chịt trên người tạo nên phong cách đặc biệt của Dolores.

Rock vốn được xem là địa hạt âm nhạc của nam giới. Tuy nhiên, Dolores O'riordan đã chứng minh điều ngược lại. Cô được ví von như luồng gió mới của dòng nhạc alternative thập niên 1990. Giọng hát tươi mới, trong trẻo, tràn trề sức sống của cô thu hút nhiều khán giả. Ca sĩ Hozier bày tỏ anh không thể quên lần đầu nghe tiếng hát của Dolores. Anh luôn băn khoăn tại sao âm thanh trong trẻo ấy có thể hài hòa với sự hỗn độn của rock. Đó chính là cách Dolores O'riordan sống trong lòng người hâm mộ.

Hà Thu