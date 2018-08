Ca sĩ Will từng bị trầm cảm nặng vì loay hoay trong âm nhạc

Đông Nhi, Will khuấy động lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam / Nhóm nhạc 365 tan rã / Isaac: 'Tôi và nhóm 365 từng bị chọi dừa khô, đuổi xuống sân khấu'

Chiều 10/8, Will có buổi giới thiệu MV mới Tận cùng nỗi nhớ tại TP HCM. Anh chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng gần 10 tháng khi nhóm 365 tan rã hồi năm 2016. "Tôi không dám nói chuyện với các thành viên còn lại, bởi ai cũng ổn định, có sản phẩm, chạy nhiều show. Tôi lại loay hoay, không biết phải làm gì. Đỉnh điểm khi ở chung nhà, tôi ngồi ăn cơm, còn mọi người mặc đồ đẹp đi diễn. Lúc họ đi qua chào tôi, cảm giác cực kỳ khủng khiếp", Will nói.

Ca sĩ Will.

Sau một thời gian, anh vực dậy tinh thần. Will dành thời gian tập gym, gặp gỡ nhiều người để hỏi về âm nhạc và nhạc sĩ tìm bài hát. Anh may mắn khi ra hai ca khúc đánh dấu cho con đường solo đều được khán giả yêu thích là Em chưa 18 và Nơi ta chờ em. Từ đó nam ca sĩ kiếm được nhiều tiền từ hợp đồng quảng cáo, chạy show khắp nơi. "Cát -xê của tôi tăng rất nhiều lần. Theo tôi ca sĩ có bài hit rất dễ kiếm tiền", Will nói.

Cựu thành viên nhóm 365 chia sẻ anh có khả năng mua nhà, xe hơi nhưng không muốn mà dùng tiền kiếm được mua đồ công nghệ phục vụ sở thích và cho âm nhạc. Bởi anh có mua nhà cũng không ở nhiều vì phải chạy show liên tục. Đến lúc có ý định lập gia đình anh mới nghĩ đến việc tậu nhà. Với MV mới, Will mang êkíp 10 người ra Hà Nội cùng đạo diễn Vũ Hồng Thắng quay với số tiền 600 triệu đồng.

* MV "Tận cùng nỗi nhớ"

Ca sĩ Will: 'Ca sĩ có bài hit rất dễ kiếm tiền'

Trong video nhạc, Will hóa thành cháu trai của một lão đại trong giới giang hồ. Anh đem lòng yêu cô gái xinh đẹp. Khi phát hiện sự thật bạn gái là gián điệp, anh dùng súng bắn chết người yêu. Ca khúc của MV là bản ballad do Andiez Nam Trương sáng tác.

Tâm Giao