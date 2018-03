Ca sĩ Tố My: 'Có đại gia đã đính hôn vẫn tán tỉnh tôi'

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô từng tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM và làm việc trong ngành một thời gian. Sau đó, cô chuyển sang ca hát. Cô từng đoạt Á quân chương trình Solo cùng Bolero 2015. Cô từng thể hiện thành công các bản Bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay... Em gái Tố My là Tố Ny, ca sĩ theo dòng nhạc trẻ, từng giành giải Á quân Gương mặt thân quen 2017.