Ca sĩ thần tượng Hàn Quốc đột tử ở tuổi 33

Giọng ca chính nhóm nhạc thần tượng SHINee tự tử

Trang SBS đưa tin Seo Minwoo - trưởng nhóm nhạc mang tên 100% - được tìm thấy trong tình trạng ngừng thở khi ở căn hộ tại quận Gangnam, Seoul hôm 25/3. T.O.P Media - công ty quản lý của nhóm - gửi lời chia buồn tới người hâm mộ và người thân ca sĩ. Họ cho biết tang lễ của Minwoo sẽ được tổ chức kín đáo theo nguyện vọng của gia đình. Hiện tại, nhóm 100% tạm dừng mọi hoạt động. Trước khi mất, Seo Minwoo từng chia sẻ trong một số show truyền hình anh tự ti về tương lai của nhóm bởi anh và các thành viên đều khá lớn tuổi.

Nam ca sĩ Seo Minwoo.

Seo Minwoo sinh ngày 8/2/1985. Ngoài vai trò trưởng nhóm, Minwoo còn là giọng ca chính. Ngoài ra, anh cũng tham gia đóng phim. Nghệ sĩ từng xuất hiện trong một số tác phẩm như Sharp 3, The King and I, New Tales of Gisaeng, Crazy Waiting, Where Are You Going?... Nhóm 100% gồm năm thành viên, ra mắt năm 2012.

* MV "Beat"

MV "Beat" của nhóm 100%

100% đã có một số thành công nhất định ở thị trường Hàn Quốc và châu Á. Năm 2014, single Beat và U Beauty của họ đứng ở vị trí số 66 và 62 trên bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Trước khi trưởng nhóm qua đời, họ muốn hướng đến thị trường Nhật Bản. Mini album Song For You của họ đã bán được 17.000 bản tại Nhật.

Hà Thu