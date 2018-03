Ca sĩ 'Sexy and I know it' đến Việt Nam biểu diễn

Redfoo vừa xác nhận tham gia lễ hội âm nhạc dã ngoại Beatfest 2016 tại TP HCM. Đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Nam ca sĩ bày tỏ sự háo hức khi được đem những ca khúc mới và cũ đến biểu diễn trước khán giả Việt. Cùng biểu diễn với anh là 80 nghệ sĩ, trong đó có Thu Minh, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Bảo Thy, Vũ Cát Tường, Thủy Tiên, Trọng Hiếu Idol và các "phù thủy âm thanh" - DJ Hoàng Touliver, Daniel Mastro, King Lady…

Bên cạnh chương trình biểu diễn chính, khán giả được tham gia nhiều hoạt động ẩm thực, trò chơi vận động dưới nước... trong suốt một ngày. Các nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhiều thể loại nhạc khác nhau, không chỉ trên sân khấu mà còn trên toàn bộ khu vực trò chơi.

Redfoo, cựu thành viên ban nhạc hai người LMFAO, nổi tiếng với phong cách trình diễn sôi động.

Redfoo tên thật là Stefan Kendal Gordy, sinh năm 1975 tại Mỹ. Anh là một rapper, vũ công, nhà sản xuất, DJ kiêm ca sĩ, được biết đến rộng rãi khi tham gia nhóm LMFAO - ban nhạc tiên phong của dòng nhạc Party Rock, từng cho ra đời những hit sôi động, bắt tai như: Juicy Wiggle, Let’s get ridiculous, Literally I can’t, Bring out the bottles… Ca khúc Sexy and I know it ra mắt vào năm 2011 tạo nên cơn sốt với vị trí số một iTune trên toàn cầu, đứng đầu một số bảng xếp hạng.

Redfoo còn nổi tiếng bởi phong cách trình diễn bùng nổ và khả năng khuấy động đám đông. Nhiều video của anh có lượt xem cao, chẳng hạn bản Party Rock Anthem (2011) đã đạt gần 1,2 tỷ lượt xem trên Youtube. Các ca khúc của Redfoo trở thành những bản nhạc sàn phổ biến tại quán bar, vũ trường hoặc lễ hội âm nhạc.

Đây là năm thứ ba chương trình Beatfest 2016 có mặt tại Việt Nam với hình thức lễ hội âm nhạc ngoài trời. Năm 2015, nữ ca sĩ Demi Lovato từng tạo cơn sốt khi biểu diễn tại đây. Trong năm 2014, chương trình chào đón quán quân X-factor mùa thứ hai – Shayne Ward - và DJ quốc tế Scott Kirby.

Chương trình diễn ra ngày 26/11 tại sân vận động Phú Thọ, TP HCM.

* Nghe ca khúc "Sexy and I know it":

Vân An