Ca sĩ nhóm Black Eyed Peas sẽ hát mừng năm mới ở TP HCM

Ca sĩ nhóm Black Eyed Peas hỗ trợ Thanh Bùi đào tạo nhạc / Thanh Bùi ôm vợ khóc trên sân khấu

Sáng 21/12, nhạc sĩ Thanh Bùi cho biết anh tham gia tổ chức Lễ hội New Year's Countdown LIGHTS 2018 - Đại tiệc ánh sáng tại TP HCM. Ca sĩ Apl.de.ap sẽ góp mặt trong chương trình qua các ca khúc đình đám như: Where Is The Love?, I Gotta Feeling, Be...

* MV "Where Is The Love" của Black Eyed Peas

MV "Where Is The Love" của Black Eyed Peas

Apl.de.ap là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Philippines. Anh là thành viên của Black Eyed Peas - nhóm nhạc hip hop của Mỹ từng sáu lần đoạt giải Grammy.

Chương trình chào năm mới ở phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có sự góp mặt của các ca sĩ nước ngoài như Jessica Reynoso, Laurence Tremblay, Joel Hanna... Nghệ sĩ Việt tham gia chương trình gồm Thanh Bùi, Phương Vy, Lân Nhã, Ái Phương, Hoàng Quyên, Ca nương Kiều Anh, Bích Ngọc, "thần đồng trống" Trọng Nhân...

Nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế trình diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ mừng năm 2018.

Tổng đạo diễn là nghệ sĩ Việt kiều Tuấn Lê. Nhà sản xuất gốc Hàn Michael Choi đảm nhiệm vai trò đạo diễn âm nhạc. Nội dung lễ hội chia làm ba chủ đề: hiện tại, truyền thống và tương lai. Các thành tựu nổi bật trong năm 2017 của TP HCM cũng được tái hiện bằng nghệ thuật trong chương trình.

Một chương trong lễ hội được dành để giới thiệu với khán giả về ca trù và nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức ước tính có khoảng 50.000 lượt khán giả tại phố đi bộ trong đêm 31/12.

Như Anh