Ca sĩ Ngọc Ánh tái hiện thời vàng son thập niên 1990

Liveshow Dấu ấn với nhân vật chính là ca sĩ Ngọc Ánh diễn ra vào 20h ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP HCM. Trong chương trình này, Ngọc Ánh trình bày lại những ca khúc hay nhất, ghi dấu mốc quan trọng nhất của sự nghiệp ca hát "tung hoành" một thời của chị.

Ban tổ chức kỳ vọng không gian âm nhạc của hơn 20 năm trước kết hợp với công nghệ biểu diễn hiện đại hôm nay có thể mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Hai ca sĩ khách mời Phương Thanh và Ngọc Sơn là lựa chọn ý nghĩa cho liveshow này bởi họ đều có những kỷ niệm đẹp trong làng nhạc Việt Nam thập niên 1980-1990.

Giọng hát Ngọc Ánh luôn giữ được nội lực đến tận hôm nay.

Vào năm 1990, Ngọc Ánh là một trong những ca sĩ của dòng nhạc trẻ hớp hồn khán giả. Cô cũng là một trong số ca sĩ dẫn đầu trào lưu chạy sô như con thoi từ Bắc ra Nam. Ngọc Ánh và cả Ngọc Sơn là hai ca sĩ đắt sô và luôn luôn được khán giả chào đón thời bấy giờ. Ảnh hưởng của Ngọc Ánh khi đó có thể thấy rõ qua những danh xưng mà khán giả đặt cho cô: Nữ hoàng Tivi, Nữ hoàng băng cassette... Tần số xuất hiện trên truyền hình dày đặc, ở giai đoạn mà đây là phương tiện giải trí chủ yếu của người dân, đã đưa hình ảnh Ngọc Ánh tới mọi miền đất nước.

Chị là hình mẫu tiêu biểu bậc nhất của một lớp ca sĩ đa năng khi đó vì có thể hát được và hát tốt hầu hết các dòng nhạc thịnh hành đương thời. Ngọc Ánh được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun... Chị cũng là ngôi sao hàng đầu của dòng nhạc trữ tình quê hương với bài Chuyến đò quê hương, Cô vợ ăn hàng, Chiếc áo bà ba... Không chỉ vậy, chị còn là giọng ca được giới trẻ học đường yêu thích cuồng nhiệt với Không dám đâu, Cô bé dỗi hờn. Sau này, Ngọc Ánh hát nhạc tình đầy ngọt ngào trong những bài hát được chị mượn để kể lại câu chuyện cuộc đời mình như: Kiếp đam mê, Tình đời…

Thời đó, băng nhạc Không dám đâu do Bến Thành Audio sản xuất đã trở thành album bán chạy nhất trên thị trường trong nhiều năm liền với hơn 100.000 bản chính thức, được nghe ở mọi nơi. Ngọc Ánh cũng là ca sĩ sở hữu bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ hàng đầu Việt Nam, với khoảng 300 giải thưởng (1977-1997) từ các giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất thường niên do báo chí hay các đơn vị nghệ thuật tổ chức, đến giải Giọng hát Vàng Asean 1996 và 1997… Cá tính mạnh mẽ của Ngọc Ánh vẫn thể hiện rất rõ ở những môi trường âm nhạc mới tại hải ngoại, sau khi cô tạm xa khán giả trong nước để theo chồng xuất cảnh.

Thất Sơn