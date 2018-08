Ca sĩ Nga bị cấm diễn tại World Cup 2018 vì lý do chính trị

Vẻ nóng bỏng của hoa hậu Nga làm đại sứ quảng bá World Cup / Hollywood tìm 'chiêu' để tránh World Cup

Theo Billboard, Yulia Chicherina được mời biểu diễn tại thành phố Rostov-on-Don ở miền Nam nước Nga trong sự kiện Fan Fest. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa gửi thư đề nghị các nhà tổ chức địa phương loại cô khỏi danh sách biểu diễn bởi Yulia Chicherina ủng hộ phiến quân đông Ukraine.

"Chúng tôi rất lo về sự chú ý của truyền thông cũng như rủi ro về uy tín của FIFA, Fan Fest và thành phố tổ chức sự kiện bởi màn trình diễn gần đây nhất của nghệ sĩ này có liên quan đến vấn đề quân sự. Mọi chủ đề liên quan tới quân sự, tôn giáo hay chính trị đều bị cấm triệt để tại các sự kiện của FIFA. Ngay cả khi không diễn bài hát liên quan đến chủ đề nhạy cảm trong sự kiện sắp tới, nghệ sĩ này cũng đã dính líu tới vấn đề quân sự", đại diện của tổ chức chia sẻ trong thư.

Yulia Chicherina hát '40.000 Kilometers'

Trên trang cá nhân, Yulia Chicherina thông báo: "Mọi người thấy đấy, Rock là thể loại nhạc nổi loạn. Và giờ tôi bị cấm diễn". Cô cho biết sẽ không đàm phán thêm bất cứ điều gì với FIFA. Theo Sport Express, Yulia Chicherina đã nhận 500.000 ruble (tương đương 8.055 USD) cho màn diễn tại Fan Fest. Cô không có ý định trả lại sau khi bị cấm diễn.

Trước đó, Yulia Chicherina từng nhiều lần biểu diễn ủng hộ phiến quân đông Ukraine. Nữ ca sĩ còn tung ra ca khúc Rvat (To Tear Up) để thể hiện quan điểm. Nguồn tin nói thêm Yulia Chicherina có hộ chiếu không được thừa nhận của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, do lực lượng phiến quân Đông Ukraine lập nên.

Ca sĩ Yulia Chicherina. Ảnh: Popnable.

Yulia Chicherina tên đầy đủ là Yulia Dmitrievna Chicherina, sinh năm 1978 tại Yekaterinburg (Nga). Cô là một nghệ sĩ Pop-Rock. Hồi còn nhỏ, Yulia hát trong dàn hợp xướng Goroshinki. Cô từng chơi guitar và trống cho vài ban nhạc, sau đó đi học hát ở một trường nghệ thuật. Năm 1997, Yulia thành lập nhóm riêng cùng các thành viên Azat Mukhammetov, Aleksandr Buriy và Aleksandr "DrOff" Aleksandrov. Ban nhạc chơi ở nhiều lễ hội âm nhạc.

World Cup 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Nga sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7 tại 11 thành phố: Moskva, St Petersburg, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Sochi, Kazan, Kaliningrad, Volgograd, Nizhny Novgorod và Ekaterinburg. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 32 quốc gia.

