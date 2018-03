Ca sĩ Min từng khiến bạn trai mệt mỏi vì tính trẻ con

Ca sĩ Min từng bị em trai Khắc Việt đuổi khỏi phòng thu / Ca sĩ 8X kết hợp cùng người mẫu Hàn Quốc trong MV

Sau khi tung bản ghi âm ca khúc Có em chờ, Min thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả trẻ. Teaser ca khúc đạt 2,7 triệu lượt xem và 46.000 lượt chia sẻ trên Facebook. MV lyric (lời bài hát) cũng đạt một triệu lượt xem chỉ sau hai ngày. Nữ ca sĩ quyết định đầu tư sản xuất video nhạc để phục vụ người hâm mộ.

* MV 'Có em chờ' - Min

Trong MV mới, Min và bạn thân - ca sĩ Mr.A. - hóa thành đôi tình nhân nhắng nhít. Dù yêu nhau mặn nồng, hai nhân vật cũng có lúc hờn dỗi chỉ vì những chuyện không đâu. Cuối cùng, họ luôn làm lành bằng những bữa tối ấm cúng.

Min cho biết cô và nhân vật nữ trong MV giống nhau ở cách yêu hết mình. Trong tình yêu, cô cũng hay nhõng nhẽo, giận hờn vu vơ như trẻ con.

"Ai yêu tôi cũng đều mệt. Nhiều lúc, sự trẻ con của tôi khiến mối quan hệ có những căng thẳng không đáng có. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy tiếc. Tuy vậy, đó là bài học để tôi biết cách trân trọng hơn những người ở bên cạnh", cô cho biết.

Ca sĩ Min và Mr.A hóa thành đôi vợ chồng mới cưới trong MV.

Có em chờ do Kai Đinh sáng tác riêng cho Min. Tác giả bài hát chia sẻ: "Tôi viết ca khúc này khi đang trên đường lên Đà Lạt. Nhìn những ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua cửa kính xe, tôi nghĩ đến bữa tối giản dị và ấm áp của những người yêu nhau. Đó là những giây phút giản đơn và dịu dàng, đặc biệt đối với những người đàn ông sau một ngày làm việc vất vả".

Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng phối khí. Khắc Hưng vừa đoạt giải Cống hiến 2017 ở hạng mục "Nhạc sĩ của năm" và "Nhà sản xuất âm nhạc của năm".

MV Có em chờ do êkíp của đạo diễn Hoàng Thành Đồng thực hiện trong bốn ngày tại một khu nghỉ dưỡng.

Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng. Cô sang Đức sống và học tập từ năm lớp 7, tốt nghiệp cử nhân rồi trở về Việt Nam năm 2010. Sau một thời gian hoạt động cùng nhóm nhảy St.319, Min quyết định trở thành ca sĩ độc lập. Min là gương mặt quen thuộc trong chương trình Bài hát yêu thích. Cô được nhớ tới với nhiều bản hit dành cho giới trẻ như Tìm, Take Me Away, Gọi tên em, Yêu...

Đức Trí