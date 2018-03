Ca sĩ Khánh Du về nước biểu diễn sau khi phẫu thuật van tim

Khánh Du hát nhớ Phạm Duy / Khánh Du lần đầu mặc áo dài hát nhạc bolero

Sau khi thay van tim thành công, ca sĩ Khánh Du rủ ông xã về Việt Nam ăn Tết. Chị cũng trở lại với âm nhạc khi nhận lời biểu diễn ở các phòng trà tại TP HCM vào mùng 1, 2, 3 và 4 Tết Đinh Dậu.

Vào 18/2, đôi bạn Khánh Du - Mỹ Hạnh sẽ có đêm nhạc chung với chủ đề Dạ khúc cho tình nhân.

Ca sĩ Khánh Du.

Khánh Du là giọng ca nổi tiếng cuối thập niên 1990. Chị rất đắt show ở các phòng trà Tiếng Tơ Đồng, M Sài Gòn, M và Tôi, Sài Gòn Star, quán Nhạc sĩ... Với chất giọng khàn và phong cách trình diễn máu lửa, Khánh Du nổi tiếng với các ca khúc tiếng Anh như Unbreak My Heart, My Heart Will Go On, My All, To Love You More, One Moment In Time... Chị cũng thể hiện thành công nhiều ca khúc của Phú Quang, Trịnh Công Sơn...

Từ khi lập gia đình cùng người đàn ông quốc tịch Czech - Vladimir Kubis, Khánh Du theo chồng sang nước ngoài định cư. Dẫu vậy, chị vẫn giữ đam mê ca hát. Hơn mười năm qua, mỗi lần về nước, Khánh Du lại đi diễn hay ra mắt album.

Năm 2012, chị gây bất ngờ cho khán giả khi lấn sân sang dòng nhạc Bolero. Sau đó, Khánh Du bị bệnh tim, bác sĩ khuyến cáo không được ca hát nhiều, tránh xúc động mạnh. Vì lý do này, chị phải nghỉ hát một thời gian.

Vân An