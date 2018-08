Ca sĩ Hàn Quốc mua bản quyền nhạc Vũ Cát Tường

Vũ Cát Tường chi nghìn USD thuê nhà 130 m2 ở một mình

Come Back Home ra mắt cuối năm 2017, nhanh chóng được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Shin Huyn Woo tình cờ biết đến ca khúc qua Youtube, anh đã liên hệ với phía Vũ Cát Tường để được sử dụng tác phẩm. Nam ca sĩ sau đó tự viết lời tiếng Hàn, phối lại nhạc, ra mắt ca khúc trên một số trang nhạc trực tuyến ở Hàn Quốc. Sản phẩm được một số báo Hàn như Getnews, MK... đưa tin.

Ca khúc của Vũ Cát Tường được ca sĩ Hàn Quốc mua bản quyền

Shin Hyun Woo sinh năm 1985, là giọng ca nổi bật trong chương trình I Can See Your Voice mùa hai của Hàn Quốc, phát sóng năm 2016. Sau cuộc thi, anh có hơn một năm yên ắng trước khi trở lại với Come Back Home.

Vũ Cát Tường chia sẻ cô ấn tượng với chất giọng giàu cảm xúc của Shin Huyn Woo. "Khi nghe Shin Hyun Woo hát, tôi rất xúc động. Đây là người nước ngoài hát Come Back Home khiến tôi ưng ý nhất", cô nhận xét. Ngoài phiên bản piano, Shin Huyn Woo sẽ ra mắt một bản Come Back Home khác do Vũ Cát Tường tham gia phối khí.

Shin Huyn Woo (trái) và Vũ Cát Tường.

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, là á quân cuộc thi Giọng hát Việt 2013. Cô từng sáng tác một số ca khúc nổi bật như Mơ, Yêu xa, Cô gái ngày hôm qua...

