Ca khúc của hai nhóm nhạc Hàn được sử dụng ở bán kết World Cup

FIFA mới đây mở một cuộc thăm dò trên Twitter để tìm ra ca khúc sẽ phát trong khuôn khổ các trận đấu bán kết World Cup 2018. Liên đoàn bóng đá thế giới đưa ra cho người hâm mộ bốn lựa chọn, gồm: Fake Love của BTS, Power của Exo, Mi Gente của J Balvin và The Middle của Zedd, Marren Morris và Grey.

Nhờ lượng fan hùng hậu, hai nhóm nhạc Hàn Quốc là Exo và BTS nhanh chóng chiếm ưu thế. Mỗi nhóm chiếm 48% lượng phiếu bầu, trong khi J Balvin và Zedd mỗi người có 2%. Cuối cùng, Exo về nhất với 3,2 triệu lượt bình chọn, BTS theo sau với 2,05 triệu lượt. Nhiều fan của BTS chia sẻ sự tiếc nuối vì thần tượng về nhì trong cuộc bình chọn.

Nhóm nhạc Exo.

Thế nhưng, sau đó, đại diện truyền thông của FIFA - Alex Stone - cho biết họ đã tổ chức một cuộc thăm dò khác trên Instagram. Kết quả, Fake Love của BTS vượt qua Hey Brother của Avicii và Wavin' Flag của K'naan. Trang Soompi xác nhận cả hai ca khúc sẽ cùng được phát tại sự kiện. Thông tin trên khiến cộng đồng yêu K-Pop hào hứng.

* MV "Fake Love" của BTS

MV Fake Love - BTS

Nhóm nhạc BTS.

Exo được thành lập năm 2012, hiện nhóm gồm tám thành viên mang quốc tịch Hàn Quốc và Trung Quốc. Nhóm có một số ca khúc nổi bật như What Is Love, History, For You... Exo hiện là một trong những boy band thần tượng sở hữu lượng fan đông đảo nhất. Nhóm từng biểu diễn tại lễ bế mạc Thế vận hội Mùa đông 2018 ở Hàn Quốc.

* Exo biểu diễn ở Thế vận hội Mùa đông

Exo biểu diễn ở Thế vận hội mùa đông

BTS gồm bảy thành viên, ra mắt năm 2013. Nhóm từng phát hành album Dark & Wild (2014) và Wings (2016). Album mới nhất của họ - Love Yourself: Tear - đoạt quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 hồi tháng 5. Tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018, BTS vượt qua các giọng ca Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Shawn Mendes để nhận giải Top Social Artist - giải thưởng dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mới đây, nhóm đứng đầu danh sách ảnh hưởng nhất internet do tạp chí Times công bố.

Hà Thu