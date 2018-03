Bùi Công Duy biểu diễn tại Nhà hát Lớn

Chương trình giới thiệu các tác phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga: Khúc mở đầu (ouverture-fantasy) “Romeo and Juliett”, những trích đoạn nổi tiếng từ các vở ballet “Hồ thiên nga” (Swan lake), “Người đẹp trong giấc ngủ” (Sleeping beauty) và “Kẹp hạt dẻ” (Nutcraker).

Ngoài ra, hai nghệ sĩ violin cùng dàn nhạc còn trình diễn các tác phẩm của Grieg (Bài ca nàng Son vây - Solvejg’s lied), Debussy (prelude “Cô gái tóc vàng” - La fille aux cheveux de lin), Bach (bản concerto viết cho hai đàn violin và dàn nhạc (concerto for two violins and orchestra), Sarasate (Navarra - song tấu cho hai đàn violin và dàn nhạc).

Chỉ huy dàn nhạc là NSƯT - nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa.

B.T.