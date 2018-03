Bức Tường 'bùng cháy' trong ngày trở lại

Bức Tường làm video xuyên Việt / Rock fan Sài Gòn bùng nổ cùng 'Bão cảm xúc'

Sự mong chờ của khán giả TP HCM đối với nhóm nhạc rock nổi tiếng Việt Nam trong ngày tái ngộ biểu hiện ở việc họ không ngừng hô tên Bức Tường khi ban nhạc xuất hiện. Hệ thống hàng rào sắt suýt đổ ập nếu không nhờ lực lượng bảo vệ trấn giữ. Người hâm mộ xô đẩy chen lấn tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng khi ban nhạc cất lên, đám đông quên mọi xô bồ xung quanh để cùng nhau hòa mình vào giai điệu cuồng nhiệt.

Khán giả cuồng nhiệt trong cơn lốc hâm mộ nhóm Bức Tường. Ảnh: Hoài Sơn.

Với phong độ ổn định và sung sức, Bức Tường mang đến 6 ca khúc Tâm hồn của đá, Anh sẽ đến, Cây Bàng, Mắt đen, Mỏi, Đường đến ngày vinh quang”.

Đứng trên sân khấu Rockstorm lần trở lại này, Trần Lập khá xúc động và bày tỏ cảm xúc được thăng hoa: "Tôi rất hạnh phúc khi được các bạn dành nhiều tình yêu mến như vậy". Anh cũng có màn giao lưu, chia sẽ rất chân tình với khán giả Sài Gòn. Đáp lại, 20 nghìn fan bên dưới đã hát Bông hồng thủy tinh cùng anh.

Sự mong ngóng của các tín đồ rock được thỏa mãn. Họ đã cùng trải nghiệm đêm nhạc được đầu tư tốt về âm thanh, hệ thống ánh sáng hoành tráng, đầy cuốn hút.

Black Infinity làm nóng sân khấu và khán giả tại Quân Khu 7 với thể loại nhạc mà nhóm tự gọi là “666 Metal”. Ban nhạc gửi gắm tình cảm dành cho rock fan “ruột” bằng các sáng tác Heaven downfall, The secret 1, You & I, We'll kill the love tonight, The secret 2, Lost angels. Đặc biệt, vocal Tiến Hưng và keyboard Cẩm Mãn cũng hóa trang đặc sắc theo phong cách Halloween gây bất ngờ thích thú cho các khán giả.

Tiếp tục truyền "lửa" cho fan là nhóm Microwave bằng các sáng tác: “Ước mơ, Bay, Bão đêm, Chỉ là giấc mơ, Say, Tìm lại”. Các rock fan và khán giả “say” với chất giọng nồng ấm của vocalist Tuấn Khanh, từng câu chữ của “Tìm lại” như nằm trong tim khán giả và họ không ngừng nhún nhảy và say mê hát theo.

Trần Lập hết mình cùng rock fan. Ảnh: Hoài Sơn.

Các “chiến binh” Unlimited lãnh trách nhiệm “tăng nhiệt” tại sân vận động Quân Khu 7. Viết Thanh và ban nhạc đem đến màn trình diễn ấn tượng với kỹ năng làm chủ sân khấu rất tốt. Tiết mục Sự sống, chiến binh, Đừng nhìn lại, Tan, Nối vòng tay lớn mang âm hưởng rock mạnh mẽ nhưng vẫn tinh tế và được cả biển người trên sân vận động hát theo.

Tuy “đá sân khách” nhưng ban nhạc đến từ thủ đô - Oringchains, với phong cách âm nhạc theo kiểu morden rock, alternative và eletric cũng chứng tỏ bản lĩnh. Ban nhạc cho biết, cảm giác khi nhận được sự cổ vũ từ các rock fan và khán giả Sài Gòn khiến họ bất ngờ và cảm động. Vì thế, các bài hát quen thuộc: Mặt trời, Khoảng không, Wait, Furious biểu diễn thêm phần cảm xúc.

18+ band tuy mới thành lập chưa lâu, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với rock fan Sài thành khi họ “phiêu” trên sân khấu. Những tiết mục khỏe khoắn của họ như: Vở kịch, Chạng vạng, Bạo động mang đến niềm hứng khởi cho khán giả.

Tiếp nối sự thành công của hai ban nhạc Hà Nội là ban nhạc KOP với vocalist K-Hau nổi tiếng. Những chàng trai KOP tuy còn trẻ nhưng đã có nhiều năm chơi rock và đã dần khẳng định được tên tuổi của mình trong làng rock Việt. KOP đã thể hiện các bài hát: Tạm là ngày hôm qua, Khoảng không bỏ lại, Em về giữa mênh mông đất trời, Vô cực theo thể loại alternative rock khá dễ nghe.

Nhóm Microwave. Ảnh: Hoài Sơn.

Trong "chuyến tàu" cuối cùng tới TP HCM, các rock fan đóng góp thêm 564 triệu đồng vào số tiền gần 2 tỷ đồng quyên góp từ thiện. Số tiền được ban tổ chức trao tặng ngay tại sân khấu. Ông Phạm Mạnh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin di động khu vực II, trao tặng toàn bộ số tiền này cho đại diện Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam và Đại diện Trung ương Đoàn. Qua phần đóng góp, chương trình hy vọng mang lại nụ cười cho hàng trăm em nhỏ dị tật hàm mặt, cũng như học sinh sinh viên nghèo vượt khó trên cả nước có cơ hội tiếp tục đến trường.

Ngay sau TP HCM, hành trình Rockstorm 2012 sẽ đến với khán giả Cần Thơ vào tối 31/1, tại sân vận động Quân Khu 9.

Hoàng Dung