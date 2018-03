BTS - từ vô danh đến nhóm nhạc Hàn đầu tiên thắng giải Billboard

BTS là nhóm nhạc thần tượng đình đám xứ Hàn, được trang Billboard, Forbes, Vogue... gọi là "hiện tượng toàn cầu", "dẫn đầu làn sóng Kpop" với nhiều thành tích suốt bốn năm qua. Từ vô danh, họ vụt thành sao, lập kỷ lục lượt xem trên youtube Hàn, album bán ra ở mức triệu bản.

Hồi tháng 5, BTS vượt mặt Justin Bieber, Selena Gomez và Ariana Grande… giành giải "Top Social Artist" (nghệ sĩ ảnh hưởng nhất mạng xã hội) tại Billboard Music Awards - chiếm 76% số vote với hơn 300 triệu lần được nhắc tên trên Twitter. Họ cũng là nhóm nhạc Hàn đầu tiên được vinh danh tại sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới này.

Con đường thành danh của BTS không bằng phẳng, họ sở hữu lượng fan lẫn anti-fan lớn, là trung tâm tranh cãi mỗi lần quảng bá album mới.

Hiện tượng toàn cầu - nhóm nhạc thần tượng BTS.

Dù tạo dựng tên tuổi ở làng nhạc thế giới, nhóm vẫn không được đánh giá cao tại quê nhà. BTS từng suýt tan rã, phải làm việc bán thời gian khi công ty chủ quản Big Hit có nguy cơ phá sản.

BTS ra mắt hồi tháng 6/2013, trực thuộc công ty BigHit. Nhóm có 7 thành viên trong độ tuổi từ 20 đến 25 gồm: J-Hope (Jung Ho Seok), Jin (Kim Seok Jin), Rap Monster (Kim Nam Joon), V (Kim Tae Hyung), Suga (Min Yoon Gi), Jongkook và Park Jimin.

Thời gian đầu, vì thiếu ngân sách, Big Hit phải mượn xe và trang phục, thậm chí nhờ nhân viên trong công ty đóng minh họa MV. Bảy chàng trai trải qua nhiều công việc chân tay, chật vật kiếm từng đồng bạc lẻ để nuôi giấc mơ ca hát. Trong ca khúc Last Day, Suga tâm sự từng là nhân viên giao hàng, bị gãy xương vai và rối loạn tâm lý đến mức ngủ ở nhà vệ sinh.

* BTS gặp fan ở công viên vì không đủ tiền thuê hội trường

BTS họp fan Thời điểm BTS ra mắt, do kinh phí ít ỏi, nhóm phải dựng lều bạt ở công viên để gặp gỡ người hâm mộ. Không đủ tiền mua đồ mới, họ thường mặc lại trang phục của nhau. Thành viên V (Tae Hyung) còn mua quần áo rẻ tiền về tự cắt xẻ, thiết kế cho giống hàng hiệu. Trong show thực tế American hustle life, họ tổ chức concert đầu tiên ở Mỹ. Các thành viên phải đi phát tờ rơi, mời khán giả đến xem miễn phí. V (Taehyung) tự cắt quần áo làm trang phục biểu diễn. Họ thường xuyên bị mỉa mai, chỉ trích ngoại hình và phát ngôn. Suga và Jimin từng bị trầm cảm nặng vì vóc dáng, gương mặt bị chê. Trên Naver, trưởng nhóm Rap Monster chia sẻ từng bị “cười nhạo và thương hại” khi tiết lộ mơ ước đoạt giải Daesang. Anh cũng bị "ném đá" do viết lời rap đả kích nhóm nhạc khác. Hồi năm ngoái, nhóm từng vướng scandal sáng tác lời bài hát phân biệt giới tính, bạo lực và "vật thể hóa phụ nữ”... Sự việc gây xôn xao khi người hâm mộ liên tục yêu cầu BTS phải giải thích, trả lời thỏa đáng trên các diễn đàn. Công ty quản lý thay mặt nhóm xin lỗi fan về ca từ không chuẩn mực. Là nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội nhưng BTS cũng gặp nhiều rắc rối từ đây. Các thông tin khiếu nại, tố cáo BTS đạo nhái, gian lận thành tích, thậm chí tin đồn xấu về nhóm luôn trở thành chủ đề "hot" trên Twitter.

Vượt mọi trở ngại, BTS chứng tỏ vị thế “dẫn đầu làn sóng Kpop” khi xô đổ hàng loạt kỷ lục và đoạt nhiều giải thưởng danh giá.

Ngay trong năm đầu ra mắt, họ được đề cử tại lễ trao giải MAMA. Album Dark & Wild hồi năm 2014 với ca khúc chủ đề Danger do Thanh Bùi sáng tác đoạt nhiều thành tích nổi bật, xếp thứ ba hạng mục Billboard World Albums.

Hit I need you hồi tháng 5/2015 giúp họ giành chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp. Ba phần của album Young forever phát hành liên tiếp sau đó được truyền thông Mỹ đánh giá cao, tổng lượng tiêu thụ đạt 525.735 bản.

*BTS và ca sĩ Thanh Bùi kết hợp trong MV "Danger"

Thanh Bùi kết hợp với BTS trong MV "Danger" Năm 2016, album Wings giúp BTS bùng nổ. Với hơn 500.000 bản được đặt trước, BTS lập kỷ lục lượng đĩa tiêu thụ của trang Gaon Chart tại thời điểm phát hành. Mới đây, bảy chàng trai lần đầu đoạt giải Daesang danh giá (hạng mục Album của năm) tại Melon Music Awards.

Phần tiếp theo của Wings là album You never walk alone - bán được hơn 710.000 bản trong một tháng. Kết hợp doanh số đĩa hai phần, BTS tiêu thụ được hơn 1,5 triệu bản và lọt danh sách nghệ sĩ có lượng album bán nhiều nhất xứ Hàn.

BTS vượt qua Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande… giành giải "Top Social Artist 2017" (nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất mạng xã hội) của Billboard Music Awards.

*BTS đoạt giải thưởng danh giá của Billboard

BTS nhận giải thưởng của Billboard Tháng 9 vừa qua, BTS phát hành album Love yourself: her - phá kỷ lục họ thiết lập trước đó. Lượng album đặt trước đạt 1,2 triệu bản - cũng là kỷ lục của làng nhạc Hàn. MV DNA là MV Kpop có lượt xem cao nhất trong vòng 24 giờ trên youtube. Sau ba tuần ra mắt, DNA xếp vị trí 67 trên Billboard hot 100 - đây là ca khúc Hàn Quốc đạt thứ hạng cao nhất tại bảng xếp hạng này.

Trước thành tích BTS đạt được trong lần quảng bá này, chuyên gia từ Billboard cho rằng nhóm có khả năng được đề cử hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc" tại lễ trao giải Grammy 2018.

*MV "DNA" mang đến hàng loạt kỷ lục cho BTS

MV "DNA" của BTS Suốt bốn năm qua, BTS tổ chức hơn 11 tour diễn, đi qua Mỹ, Thụy Điển, Canada… và nhiều nước châu Á. Tên nhóm xuất hiện nhiều lần trên CNN, New Yorks Time, Forbes… Ca sĩ Charlie Puth và cầu thủ Peter Crouch tiết lộ là "fan" của nhóm. Psy - chủ nhân hit Gangnam Style - cho biết anh tự hào khi chứng kiến sự nổi tiếng của BTS ở nước ngoài. Dù đứng trên đỉnh vinh quang, BTS luôn kiên định với phong cách âm nhạc gồm: hip hop, rock, kết hợp vũ đạo mạnh mẽ. Nhóm có tên gọi khác là "Bangtan Boys" với ý nghĩa chống lại những viên đạn đang chĩa vào giới trẻ, với mong muốn góp tiếng nói phản đối những áp đặt, định kiến xã hội lên giới trẻ. Mới đây, công ty quyết định đổi tên gọi từ “Bangtan Boys” thành “Beyond The Scene” - ngụ ý mở cánh cửa và tiến về phía trước.

Trên tạp chí Crea, thủ lĩnh Rap Monster chia sẻ: "Trong lĩnh vực giải trí, tôi tin khi đạt được mục tiêu, ngay lập tức bạn sẽ đặt ra mục tiêu khác để phấn đấu. Các thành viên đều mong đợi, tự hỏi không biết nhóm sẽ trưởng thành và phát triển ra sao. Chúng tôi chỉ đơn giản là tiến lên phía trước bằng tất cả nỗ lực”.

Tuệ Khương