Britney Spears nhìn lại 20 năm 'Baby One More Time' thành công

Britney Spears đứng dậy từ mốc tăm tối của cuộc đời / Disney - khởi đầu cho những lầm lạc của nhiều sao tuổi teen

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian, Britney Spears chia sẻ về ca khúc Baby One More Time, phát hành cách đây 20 năm. "Cả bài hát nói về sự căng thẳng mà mọi người đều trải qua khi bước vào tuổi vị thành niên. Dù tôi biết đây là bài hát tuyệt vời, tôi chưa bao giờ nghĩ nó quan trọng như thế nào với sự nghiệp của tôi”.

MV 'Baby One More Time' - Britney Spears

Hình ảnh Britney Spears trong MV "Baby One More Time".

Theo Britney, Baby One More Time chắp cánh cho sự nghiệp của cô bay cao trong làng giải trí. Britney Spears yêu ca khúc và nhớ lại sau khi nghe bản thu thử của Baby One More Time ở New York, do Max Martin viết, cô quyết định bay tới Thụy Điển để thu âm. Britney cũng thực hiện rất nhiều single cho album của mình. "Tôi đến Thuỵ Điển nhưng thậm chí còn không có thời gian khám phá thành phố. Tôi đến đó khoảng 10 ngày và suốt ngày bận rộn ở phòng thu", Britney kể.

Vào thời điểm Baby One More Time phát hành, Britney Spears là ca sĩ không tên tuổi. Nhưng ca khúc nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng và xuất hiện ở mọi chương trình ca nhạc. Theo Billboard, đến hiện tại, single này bán được 10 triệu bản.Britney Spears kh ông tin nổi Baby One More Time đã phát hành được 20 năm: "Thời gian trôi qua quá nhanh. Đó quả là quãng thời gian vui vẻ và điên rồ".

Britney Spears sinh năm 1981 ở Louisiana, Mỹ. Năm 1998, cô ký hợp đồng với Jive Records để sản xuất album đầu tay. Trong single Baby One More Time, Britney Spears gây ấn tượng với hình tượng nữ sinh. Cô buộc tóc hai bên, mặc sơ mi thắt eo, thể hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh mẽ.

Minh Anh