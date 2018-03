Britney Spears mặc áo khoét ngực, nhảy 'bốc lửa' tại VMAs

Một số giải thưởng chính của MTV Video Music Awards 2016 (bôi đậm là thắng giải) Video của năm Adele – "Hello" Beyoncé – "Formation" Drake – "Hotline Bling" Justin Bieber – "Sorry" Kanye West – "Famous" Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc Adele – "Hello" Beyoncé – "Hold Up" Sia – "Cheap Thrills" Ariana Grande – "Into You" Rihanna ft. Drake – "Work" (phiên bản ngắn) Video của nam nghệ sĩ xuất sắc Drake – "Hotline Bling" Bryson Tiller – "Don’t" Calvin Harris ft. Rihanna – "This Is What You Came For" Kanye West – "Famous" The Weeknd – "Can’t Feel My Face" Màn kết hợp xuất sắc Beyoncé ft. Kendrick Lamar – "Freedom" Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign – "Work From Home" Ariana Grande ft. Lil Wayne – "Let Me Love You" Calvin Harris ft. Rihanna – "This Is What You Came For" Rihanna ft. Drake – "Work" Video Hip-hop xuất sắc Drake – "Hotline Bling" Desiigner – "Panda" Bryson Tiller – "Don’t" Chance The Rapper – "Angels" 2 Chainz – "Watch Out" Video Pop xuất sắc Adele – "Hello" Beyoncé – "Formation" Justin Bieber – "Sorry" Alessia Cara – "Wild Things" Ariana Grande – "Into You" Video Rock xuất sắc All Time Low – "Missing You" Coldplay – "Adventure Of A Lifetime" Fall Out Boy ft. Demi Lovato – "Irresistible" Twenty one pilots – "Heathens" Panic! At The Disco – "Victorious" Video Electronic xuất sắc Calvin Harris & Disciples – "How Deep Is Your Love" 99 Souls ft. Destiny’s Child & Brandy – "The Girl Is Mine" Mike Posner – "I Took A Pill In Ibiza" Afrojack – "SummerThing!" The Chainsmokers ft. Daya – "Don’t Let Me Down" Video dài đột phá Florence + The Machine – The Odyssey Beyoncé – Lemonade Justin Bieber – PURPOSE: The Movement Chris Brown – Royalty Troye Sivan – Blue Neighbourhood Trilogy Nghệ sĩ mới xuất sắc Bryson Tiller Desiigner Zara Larsson Lukas Graham DNCE