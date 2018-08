Britney Spears đứng dậy từ mốc tăm tối của cuộc đời

Disney - khởi đầu cho những lầm lạc của nhiều sao tuổi teen / Bố Britney Spears muốn bỏ lệnh giám hộ con gái sau 10 năm

Britney Spears tổ chức tour diễn trở lại sau tám năm, mở màn ở nước Anh từ cuối tuần trước. Sau nhiều năm chỉ "chôn chân" ở Las Vegas (Mỹ) với đêm diễn Piece of Me (tổ chức từ năm 2013 và thu về 132 triệu USD), Britney Spears cuối cùng trở lại với khán giả thế giới.

Ở tuổi 36, "Công chúa nhạc Pop" có cuộc sống yên bình bên huấn luyện viên thể hình Sam Asghari (23 tuổi). Cuộc sống của Britney Spears được thể hiện trên Instagram là một phụ nữ hạnh phúc bên con cái, chăm chỉ luyện thể thao, thỉnh thoảng cập nhật lịch biểu diễn, đôi khi đi du lịch với tình trẻ. Những video và cách tương tác của cô trên mạng xã hội cho thấy một nữ ca sĩ trưởng thành, chín chắn mà vẫn giữ được nét quyến rũ, tươi trẻ.

Vài năm trước, sau hai lần sinh nở và trải qua nhiều biến động tinh thần, ca sĩ đánh mất vóc dáng thon thả một thời. Nhưng bên tình mới, một lần nữa, cô được động viên kiên trì tập luyện thể thao, lấy lại cơ thể dẻo dai, săn chắc. Ngoài thời gian dành cho hai con, Britney miệt mài biểu diễn kiếm tiền. Theo The Blast, năm 2017, cô thu được 56 triệu USD, chủ yếu nhờ đêm diễn Piece of Me ở Las Vegas. Thay đổi tích cực của Britney khiến bố cô cùng đội pháp lý tìm cách xin bỏ lệnh giám hộ sau 10 năm.

Trước khi lấy lại hình ảnh đẹp như hiện nay, Britney Spears đã trải qua những bước trượt dài trong cuộc sống và sự nghiệp, có lúc tưởng như không thể gượng dậy.

11 năm trước, khán giả thế giới từng sốc trước một Britney - ngôi sao sáng trên bầu trời nhạc pop - nổi loạn với nhiều hành vi không kiểm soát. Theo Telegraph, ngày 16/2/2007, Britney Spears rời trại cai nghiện và vào tiệm làm tóc Esther ở Tarzana, khu dân cư tại Los Angeles (Mỹ). Ngôi sao 25 tuổi phàn nàn về mái tóc nối khiến cô khó chịu và muốn cạo đầu. Chủ tiệm Esther Tognozzi khuyên Britney Spears suy nghĩ lại. Trong khi Esther đang bận nói chuyện với đội an ninh của ca sĩ, ngôi sao nhạc pop với lấy dao cạo và cạo đầu. Ngay lập tức, hình ảnh bị cánh săn ảnh ghi lại. Vài tháng trước đó, Britney Spears nhắn tin cho chồng - Kevin Federline (một vũ công) - báo tin cô đã nộp đơn xin ly hôn. Họ có hai con trai chung.

Hình ảnh Britney Spears với chiếc đầu trọc, ánh mắt thất thần đã thể hiện sự dồn nén, bế tắc. Những bất ổn của sao Hollywood phản ánh phần nào mặt tối của nền văn hóa đại chúng. Người ta còn in khẩu hiệu lên cốc và áo phông: "Nếu Britney Spears có thể vượt qua năm 2007, bạn cũng có thể thoát khỏi ngày hôm nay".

Người phát ngôn của Britney Spears xin nghỉ việc ngay sau vụ việc. Ca sĩ tự viết một bức thư gửi người hâm mộ, giải thích: "Tôi không biết phải đến tìm ai. Tôi không biết phải làm gì với bản thân và điều đó khiến tôi buồn. Tôi thú nhận, tôi rất thất vọng".

Kevin Federline giành được quyền nuôi con từ những năm bất ổn của Britney Spears.

Ngôi sao nhạc Pop trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần một thời gian dài. Cô ra vào hàng loạt trại cải tạo, thuê và sa thải nhiều nhân viên bảo vệ, quản lý. Britney Spears cũng chiến đấu với Kevin Federline để giành quyền nuôi con. Trước nguy cơ những ồn ào có thể hủy hoại sự nghiệp của ca sĩ, quản lý tìm cách đưa cô trở lại sân khấu MTV VMAs sáu tháng sau đó. Nhiều người cho rằng màn biểu diễn quyết định Britney Spears có trở lại với hào quang hay không.

Britney Spears xuất hiện với bikini và thể hiện ca khúc Gimme More, single sẽ được phát hành sau đó 10 ngày. Màn vũ đạo của cô bị đánh giá tệ. Truyền thông chỉ trích cơ thể của Britney, dù ca sĩ mới sinh con thứ hai được 14 tháng. The Washington Post mỉa mai cô không còn giữ được vóc dáng, trong khi ABC News nói hình ảnh ngôi sao nhạc Pop giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Tờ The New York Times chỉ viết: "Cô ấy thật khủng khiếp". Simon Cowell - nhà sáng tạo chương trình X-Factor - gọi đó là ba phút có thể chấm dứt sự nghiệp của Britney. Theo Rolling Stone, khi Justin Timberlake - người yêu cũ của cô - lên sân khấu ăn mừng bốn chiến thắng trong đêm MTV VMAs, Britney Spears khóc ở cánh gà.

Ca sĩ bị nhạo báng khắp mặt báo. Nhưng điều nhiều người không nhìn thấy là chân dung một bà mẹ 25 tuổi, có hai con, chuẩn bị ly hôn lần hai và gặp thất bại trong các trại phục hồi chức năng.

Ba tháng sau màn trở lại bất thành, rắc rối vẫn đeo bám Britney. Cô mất quyền gặp hai con vì bất ổn tâm lý. Nhiều người hâm mộ lo lắng ca sĩ sẽ nghĩ quẩn, tìm tới cái chết như Anna Nicole Smith.

Khủng hoảng kéo dài trong năm 2008. Đầu năm, Britney Spears hai lần nhập viện - lần thứ hai cô được đưa lên xe cứu thương với cảnh sát và trực thăng hộ tống, vì cô gây nguy hiểm cho bản thân. Tờ Rolling Stone phân tích về mức độ gây chú ý truyền thông của cô: "Mỗi ngày ở Los Angeles, ít nhất có hàng trăm tay săn ảnh, phóng viên đi sau cô ấy. Nền kinh tế truyền thông mới đặt cả trên đôi vai Britney. Các cơ quan săn ảnh ước tính hình ảnh của Britney Spears bao phủ tới 20% trong năm qua".

Giữa những scandal nối tiếp nhau, Britney Spears vẫn có những sản phẩm chất lượng, đủ để duy trì sự nghiệp. Gimme More trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất của cô với 179.000 lượt tải trong tuần đầu phát hành trên iTunes và đứng vị trí thứ ba. Britney tiếp tục thu âm và lưu diễn. Năm 2012, cô trở thành giám khảo được trả lương cao nhất của X-Factor phiên bản Mỹ với 15 triệu USD. Năm 2013, Britney Spears cũng hợp tác với ca sĩ will.i.am và trở thành nữ nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm.

Tháng 3/2016, nhiếp ảnh Mario Testino chụp bộ ảnh cho Britney Spears đăng lên tạp chí V. Ba tháng sau, cô phát hành đĩa đơn mới, trước khi tung ra album thứ năm. Cùng năm đó, Britney Spears trở lại sân khấu MTV VMAs. Đó không chỉ là sự quay lại của Britney Spears, mà đó còn là bước trở lại con đường đúng đắn từ những sai lầm.

Minh Anh