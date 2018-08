Boyzone thực hiện album và chuyến lưu diễn cuối cùng

Các chàng trai A1 tái hợp kỷ niệm 20 năm lập nhóm

Ronan Keating, Shane Lynch, Keith Duffy và Mikey Graham chia sẻ họ tri ân thành viên quá cố của Boyzone - Stephen Gately - trong album mới. "Chúng tôi nghe bản demo ca khúc I Can Dream mà Stephen Gately từng thu âm cho album solo của anh ấy từ năm 2002. Chúng tôi làm lại bài hát bằng cách chèn thêm giọng của mình", đại diện Boyzone nói.

Cùng Ronan Keating, Stephen Gately là giọng ca chính của ban nhạc. Anh qua đời năm 2009 vì tràn dịch phổi, dẫn đến ngạt thở, suy tim. Sự ra đi của Stephen Gately để lại khoảng trống lớn, khiến nhiều kế hoạch của nhóm giai đoạn này dang dở.

* Ca khúc "I Can Dream"

Boyzone - I Can Dream

Thank You & Goodnight mang âm hưởng Ballad. Boy band không hát các bản cover. Nhóm sử dụng một số sáng tác mới của Ed Sheeran, Sam Smith, Gary Barlow... Shane Lynch chia sẻ chất nhạc của nhóm sẽ tương tự ca sĩ Mỹ đương đại Charile Puth.

Boyzone khi còn năm thành viên.

Trên Instagram, Boyzone viết: "Khi còn là năm chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết đến từ Dublin Northsiders, chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng có một đội quân hâm mộ hùng hậu ở bên sau 25 năm. Những gì diễn ra sau đó tựa như một giấc mơ. Chúng tôi đã biểu diễn ở những sân vận động, quảng trường lớn trên toàn thế giới, phát hành sáu album và có hàng tá bản hit... Chúng tôi hân hạnh được cháy hết mình cùng các bạn trong chuyến lưu diễn chia tay ở Anh và Ireland".

* Ca khúc "No Matter What"

Boyzone - No Matter What

Boyzone là ban nhạc nổi tiếng của Ireland, thành lập năm 1994. Nhóm có sáu single đứng đầu bảng xếp hạng Anh, chín single đứng đầu bảng xếp hạng Ireland. Nhóm hoạt động trong giai đoạn 1994 - 2000. Boyzone tái hợp từ năm 2007 và hoạt động đến nay. Một số bản hit nổi bật của nhóm là No Matter What, When the Going Gets Tough...

Hà Thu