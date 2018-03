Bị phạt hát nhép, Cao Thái Sơn vẫn được mời hát live

Nam Hùng cho rằng, khả năng vào vòng 2 của anh khá mong manh nên sẽ ít có cơ hội được thực hiện mong ước song ca cùng thần tượng, vì thế Ban tổ chức đã mời Cao Thái Sơn để Nam Hùng được toại nguyện.

Cao Thái Sơn đang bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM triệu tập làm việc vì hát nhép trong đêm nhạc Quà tặng tình yêu tháng 6, nhưng vẫn xuất hiện trong một chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV. Giải thích chuyện này, đại diện Ban tổ chức Sao Mai điểm hẹn cho biết, bản thân Cao Thái Sơn sẽ phải chịu phạt về việc hát nhép. Tuy nhiên theo chỉ thị 65 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cao Thái Sơn sẽ chỉ chịu mức phạt 2-3 triệu đồng cho lần đầu vi phạm. Nếu nam ca sĩ này tái phạm lần hai mới bị xem xét cấm hát một thời gian. Bản thân Cao Thái Sơn phân trần, anh không cố tình hát nhép mà do kỹ thuật viên bật nhầm đĩa.

Cao Thái Sơn bị tố hát nhép trong đêm nhạc ngày 23/6 ở TP HCM.

Thí sinh thứ hai có cơ hội hát với thần tượng là Thanh Tâm. Từng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với Tùng Dương, Thanh Tâm không giấu cảm giác sung sướng khi được song ca với vị giám khảo vui tính trong ca khúc Dệt tầm gai của Ngọc Đại. Ban tổ chức đánh giá, đây là cuộc hợp tác thú vị nhất đêm Gala 1, nơi hai giọng ca “quái” cùng tung hoành trên sân khấu.

Ngoài ra, 10 thí sinh còn lại cũng chuẩn bị kỹ càng cho đêm Gala 1. Sở trường của Lưu Thanh Thanh là hát tiếng Anh, cô từng đoạt giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh sinh viên Ngoại thương mở rộng Let's get loud 2011. Trong đêm Gala, Lưu Thanh Thanh sẽ "điên" với jazz qua ca khúc Rolling in the deep. Ngoài ra, cô còn thể hiện màn song ca với cậu em thân thiết Đông Hùng bài Apologize của Ryan Tedder.

Nam Hùng, Trung Quân, Nhật Trang sẽ hát ca khúc Xin chào ngày mới (Nguyễn Hồng Thuận), trong khi đó Lê Việt Anh sẽ song ca với Trung Quân một ca khúc nhạc Hàn lời Việt: Ngày hôm nay. Vũ Duy Khánh hát cùng Thúy Trang và Lưu Thanh Thanh ca khúc Làm quen. Nhật Trang - Thúy Trang tung hứng trong Bài hát cho em (Đỗ Bảo). Song Anh (Hà Anh, Việt Anh), song Hùng (Nam Hùng, Đông Hùng), song Trang (Thúy Trang, Nhật Trang) sẽ cùng trình diễn ca khúc Xin chào (Đức Trí). Hà Anh - Huy Quyết - Phú Quý làm sôi động khán phòng với Yêu đời (Nguyễn Dân). 12 giọng ca vào chung kết Sao Mai điểm hẹn cùng mở màn chương trình với Điểm hẹn những ước mơ (Xuân Thủy) và sẽ khép lại phần trình diễn gala với Lời tôi hát (Dương Thụ).

Sau phần trình diễn, ban tổ chức sẽ công bố top 6 giọng ca được Hội đồng nghệ thuật và Khán giả bình chọn để đi tiếp vào vòng 2.

Việt Anh đang là thí sinh đầu tiên nắm chắc trong tay tấm vé vào vòng 2 Sao Mai điểm hẹn.

Với phong độ ổn định qua cả 4 đêm, được Hội đồng nghệ thuật khen ngợi lại được giải Khán giả bình chọn 2 tuần liên tiếp, Lê Việt Anh - giải nhì Sao Mai 2011 - là cái tên chắc chắn giành một tấm vé đi tiếp.

Nguyễn Đông Hùng và Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng đang có nhiều ưu thế. Nếu như ở Thanh Tâm là sự già dặn trong lối suy nghĩ và cá tính nổi bật pha chút nổi loạn thì Đông Hùng đến với âm nhạc như một cuộc dạo chơi của một chàng trai mới lớn, hồn nhiên và trong sáng. Bứt phá từ đêm nhạc rock và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của ba giám khảo trong đêm R&B - Dance, Đông Hùng trở thành một hiện tượng của Sao Mai điểm hẹn năm nay.

Thúy Trang, Huy Quyết và Nguyễn Trần Trung Quân là 3 gương mặt đã quen thuộc từ Sao Mai 2011 khi Thúy Trang đoạt giải Nhất, Huy Quyết giải Ba và Trung Quân đoạt giải Triển vọng. Họ là những người có chất giọng, được đào tạo bài bản.

Lưu Thanh Thanh, Vũ Hà Anh, Vũ Duy Khánh, Nguyễn Bá Phú Quý, Phạm Nam Hùng và Vũ Hồng Nhật Trang ít lợi thế hơn. Lưu Thanh Thanh hát bản năng, chưa phát huy được hết tố chất vốn có. Vũ Hà Anh, Vũ Duy Khánh là mẫu hình ca sĩ giải trí nhưng thực tế chưa thể “làm mưa làm gió” ở phần khán giả bình chọn. Nguyễn Bá Phú Quý có lợi thế “chủ nhà” lại có tiến bộ rõ nét ở đêm rock và đêm nhạc dance nhưng lượng bình chọn cho anh cũng không cao hơn so với Phạm Nam Hùng và Vũ Hồng Nhật Trang.

Tại đêm nhạc Quà tặng tình yêu tháng 6 diễn ra đêm 23/6 được tường thuật trực tiếp trên VTV9 của Đài Truyền hình Việt Nam, Cao Thái Sơn có màn trình diễn sướt mướt, vừa khóc vừa hát trên sân khấu. Tuy nhiên, anh bị phát hiện đã hát nhép trong khi chương trình yêu cầu ca sĩ phải hát thật. Giám đốc công ty Nhạc Xanh - đơn vị tổ chức sự kiện - cũng đã thừa nhận việc. Chiều 3/7, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM cho biết, Thanh tra Sở đã yêu cầu triệu tập ca sĩ Cao Thái Sơn và Công ty Nhạc Xanh vì hành vi vi phạm Quy chế hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Chiều 5/7, Cao Thái Sơn và đại diện đơn vị tổ chức sẽ đến làm việc với Sở và nộp phạt hành chính theo quy chế 65 vừa được ban hành.

