Beyonce sẽ tái hợp nhóm Destiny's Child

Beyonce bị nghi hát nhép quốc ca

Sự kiện diễn ra vào 3/2 trên sân vận động Mercedes-Benz Superdome ở New Orleans, Mỹ. Nguồn tin trên Us cho biết, nữ ca sĩ 31 tuổi sẽ trình diễn solo ca khúc "Crazy in Love" vào thời gian nghỉ giữa trận. Sau đó, hai đồng nghiệp cũ là Kelly Rowland, 31 tuổi, và Michelle Williams, 32 tuổi, sẽ xuất hiện và cả ba hát lại những ca khúc hit của họ khi còn đứng chung như "Bills, Bills, Bills", "Survivor". Destiny's Child sẽ kết thúc phần trình diễn bằng ca khúc "Nuclear”.

Ba thành viên cuối cùng của Destiny's Child trước khi tan rã: Kelly Rowland, Beyonce và Michelle Williams (trái sang) . Ảnh: Wenn.

Nhóm nhạc Destiny's Child thành lập năm 1997 với bốn thành viên ban đầu nhưng lần lượt có sự thay thế vì mâu thuẫn nội bộ. Cuối cùng, nhóm còn lại ba người là Beyonce, Kelly Rowland và Michelle Williams. Năm 2002, Destiny's Child tuyên bố tạm thời chia tay để mỗi thành viên có thể phát triển sự nghiệp solo. Năm 2004 họ trở lại thực hiện album phòng thu thứ tư và cũng là album cuối cùng có tên "Destiny Fulfilled". Tháng 6/2004, nhóm tuyên bố chính thức tan rã.

Nguồn tin cho biết, Beyonce rất háo hức chờ đợi sự kiện này. Nữ ca sĩ đang hứng chịu nhiều luồng dư luận có cả chỉ trích và ủng hộ sau nghi vấn hát nhép quốc ca trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 21/1. Người đứng đầu ban nhạc chơi trong buổi lễ cho rằng, chính vì bận tập luyện cho các màn tái hợp với Destiny's Child nên nữ ca sĩ không có nhiều thời gian tập bài quốc ca Mỹ, dẫn tới quyết định hát trên bản thu âm sẵn.

“Cô ấy đã hát. Đúng là ca khúc đã được ghi âm trước, nhưng đó là giọng Beyonce. Việc dùng ca khúc thu âm sẵn tại một sự kiện trực tiếp là chuyện hết sức bình thường", một người hâm mộ ủng hộ Beyonce nói, giữa rất nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng khi hay tin Beyonce hát nhép.

Song Ngư