Beyonce mang bầu diễn ấn tượng trên sân khấu Grammy 2017

Grammy lần thứ 59

Grammy lần thứ 59 vừa kết thúc cách đây ít giờ tại Trung tâm Staples, Los Angeles, California, Mỹ. Adele giành chiến thắng tuyệt đối khi mang về năm giải thưởng quan trọng.

"Họa mi nước Anh" trình diễn mở màn đêm trao giải với Hello - ca khúc giúp cô chiến thắng ở hạng mục "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm". Hello nằm trong album 25 của Adele phát hành cuối năm 2015 và là một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất thế giới năm 2016.

Adele trình diễn ca khúc 'Hello' tại Grammy 2017

Bên cạnh Adele, ca sĩ Beyonce cũng là cái tên được nhắc nhiều nhất Grammy 2017. Màn biểu diễn của cô trên sân khấu với hai ca khúc Love Drought và Sandcastles được đầu tư vũ đạo, kỹ xảo và kịch bản công phu. Cô còn đưa con gái Blue Ivy lên sân khấu trong một phân đoạn.

Vợ rapper Jay Z đang mang thai đôi và cô gửi tới khán giả thông điệp về tình mẫu tử thiêng liêng. Cô cũng không ngại mặc bikini khoe bụng bầu.

Beyonce biểu diễn với bụng bầu tại Grammy 2017

Lady Gaga và màn biểu diễn cùng nhóm Metallica được khán giả mong chờ nhất đêm trao giải. Tuy nhiên, micro của James Hetfield bị hỏng khiến những người theo dõi chương trình không thể nghe thấy giọng anh hát. Lady Gaga và James Hetfield không tỏ ra lúng túng trước sự cố mà tìm cách đứng lại gần nhau để hát chung.

Ở màn trình diễn ca khúc Moth into Flame cùng Metallica, Lady Gaga trang điểm mắt theo phong cách của David Bowie.

Lady Gaga biểu diễn cùng Metallica

Trong màn hát tưởng nhớ nghệ sĩ đã khuất, Adele được chọn thể hiện ca khúc Fast Love dành tặng George Michael - danh ca qua đời ngày 25/12 năm ngoái. Tuy nhiên, "họa mi nước Anh" dừng hát ngay khi vừa bắt đầu ca khúc. Cô nói lời xin lỗi khán giả và hát lại vì không muốn làm hỏng bài hát dành cho George Michael.

Adele dừng giữa chừng khi hát tưởng nhớ George Michael

Cũng trong phần tưởng nhớ nghệ sĩ đã qua đời, John Legend và Cynthia Erivo thể hiện ca khúc God Only Knows của The Beach Boys. Trong hơn ba phút, khán giả được nhìn lại hình ảnh những tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới đã qua đời năm 2016 như Prince, George Michael, Sharon Jones, Leonard Cohen, Juan Gabriel, Phife Dawg...

Đây là màn biểu diễn lắng đọng và khiến nhiều khán giả theo dõi chương trình xúc động.

John Legend & Cynthia Erivo thể hiện ca khúc 'God Only Knows'

Minh Anh