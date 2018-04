Beyonce khuấy động lễ hội âm nhạc Coachella

Biệt thự 12 phòng ngủ ở New York của Beyonce

Beyonce biểu diễn trên sân khấu Indio, California, Mỹ tối 14/4 (giờ địa phương). Trong hai giờ đồng hồ, Beyonce trình diễn liên tục nhiều bản hit như Crazy in Love, Formation, Run the World (Girls), Diva, Drunk in Love, Flawless. Cô cũng hát Lift Every Voice and Sing, bài hát được coi là "quốc ca" của người Mỹ gốc Phi.

* Beyonce hát "Crazy in Love"

Beyonce hát "Crazy in Love" Các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng. Khoảng hơn 200 vũ công và hàng trăm nhạc công hỗ trợ Beyonce. Cô thay năm bộ trang phục. Sân khấu lắp đặt hệ thống thang cao để vũ công, nhạc công và ca sĩ có không gian biểu diễn.

Beyonce tại lễ hội Coachella.

Màn trình diễn của Beyonce được nhiều fan khen ngợi. Ngồi ở hàng ghế đầu, Rihanna liên tục nhún nhảy theo đồng nghiệp. Ca sĩ Adele cũng đăng lên Instagram ba video cô lắc lư cuồng nhiệt trước màn hình tivi khi xem Beyonce biểu diễn. Nhiều khán giả đổi tên lễ hội âm nhạc Coachella thành "Beychella" ngụ ý sự kiện này đã thuộc về Beyonce.

Rihanna nhún nhảy theo Beyonce

Năm ngoái, Beyonce bỏ lỡ cơ hội xuất hiện tại Coachella vì mang bầu. Nữ ca sĩ nói: "Cảm ơn vì đã khiến tôi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được biểu diễn ở Coachella. Màn trình diễn này có ý nghĩa lớn lao với tôi", Beyonce nói.

Sự kiện cũng gây sốt với màn tái hợp của Beyonce với hai thành viên Kelly Rowland và Michelle Williams của nhóm Destiny's Child. Họ từng là nhóm nhạc nữ đình đám thập niên 1990. Cả ba hát Say My Name, Soldier và Lose My Breath nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Đám đông liên tục hò reo cổ vũ ba cô gái.

Beyonce và Destiny's Child tái hợp tại lễ hội Coachella

Trên Twitter, nhiều fan bày tỏ niềm hạnh phúc. "Beyonce luôn chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa với những người bạn của mình", tài khoản Bazzi viết. "Thật không thể tin được. Beyonce đã thực sự tái hợp Destiny's Child. Tôi như được sống lại tuổi thơ của mình", người dùng Gabrielle bình luận. Sau khi tan rã hồi năm 2006, Destiny's Child có vài lần đứng chung sân khấu. Beyonce luôn là người đề xuất ý tưởng tái hợp.

Ông xã Beyonce - Jay Z - kết hợp cùng vợ trong ca khúc Deja Vu. Em gái cô - Solange - nhảy minh họa cho chị ở cuối phần biểu diễn. Ngoài ra, Beyonce kết hợp với Kelly Rowland và Michelle Williams.

Coachella hay còn gọi là Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella là sự kiện thường niên ở Indio, California, Mỹ từ năm 1993. Ngoài Beyonce, The Weeknd, Eminem biểu diễn ở sự kiện năm nay. Năm ngoái, Coachella có sự góp mặt của Lady Gaga, Kendrick Lamar, thu về hơn 114 triệu USD.

Hà Thu