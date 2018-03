Bé trai 4 tuổi bật khóc khi nghe ‘Say Something’

Lady Gaga và Christina Aguilera thu âm chung / Adam, Christina ‘cướp’ thí sinh cũ về đội

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng ấn tượng với video dài hơn một phút ghi lại cảnh một cậu bé 4 tuổi tên là Jackson bật khóc vì xúc động khi nghe bản ballad Say Something của nhóm A Great Big World hát cùng Christina Aguilera. Video này được ông Mark, bố của cậu bé chia sẻ trên Youtube và nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem.

Cảm xúc của cậu bé 4 tuổi khi nghe "Say Something"

Khi ngồi sau ôtô, Jackson tình cờ nghe thấy Say Something cất lên từ đài radio ở phía trước. Như tìm thấy sự đồng cảm, cậu bé bật khóc nức nở và khiến cha mẹ rất bất ngờ. Cả hai ngồi phía trên đã ghi lại cảm xúc của cậu con trai bé bỏng.

Jackson bật khóc khi nghe "Say Something".

Cha mẹ của Jackson khá lo lắng vì bài hát buồn quá khiến con trai khóc và muốn chuyển bài. Ông Mark đã phải quay lại hỏi: “Con có muốn cha chuyển không? Hay con thích bài này?”. Jackson lí nhí trả lời: “Con thích bài này” và tiếp tục nức nở. Sau đó, cậu bé giơ hai ngón tay cái tỏ vẻ hài lòng với những cảm xúc mình có được khi nghe Say Something và cho cha mẹ thấy mình vẫn ổn.

Lúc Mark chia sẻ video con trai lên Youtube, nhiều người đã dành lời khen Jackson dễ thương và tỏ ra quý mến cậu bé. Khán giả có nickname bbruce995 viết: “Bạn có một cậu con trai thật tuyệt vời. Cậu bé thực sự biết bộc lộ cảm xúc của bản thân. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi cậu bé nhé!”.

Cậu bé 4 tuổi giơ hai ngón tay cái để ra hiệu với cha mẹ là "con vẫn ổn".

Một người khác nhận xét: “Đây là khoảnh khắc ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tôi yêu sự nhạy cảm của cậu bé và hy vọng cậu ấy sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi bộc lộ cảm xúc của mình trong mọi trường hợp”. Video Jackson khóc khi nghe Say Something đã được hơn một triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau vài ngày.

Say Something là một trong những bài hát gây xúc động nhất năm ngoái khi được ra mắt vào cuối tháng 11. Ca từ lẫn giai điệu đều rất đơn giản, mộc mạc nhưng lại tạo nên sự day dứt trong người nghe. Say Something nói về sự luyến tiếc và chia tay không chỉ của tình yêu mà bất cứ mối quan hệ sâu sắc nào, thể hiện ở ngay câu đầu tiên của bài hát: “Say something, I’m giving up on you” (Hãy nói điều gì đó đi và anh sẽ rời bỏ em).

"Say Something" của nhóm A Great Big World hát cùng Christina Aguilera là một trong những bài hát gây nhiều cảm xúc nhất trong năm qua.

Bài hát do chính Ian Axel, thành viên của A Great Big World đồng sáng tác. Say Something ra đời từ năm 2011 trong album solo This is the New Year của Ian nhưng tới năm ngoái, Christina Aguilera đề nghị được trở thành một phần của nhạc phẩm này. Phiên bản của nữ ca sĩ và nhóm A Great Big World được trình bày lần đầu trong vòng Live của chương trình The Voice Mỹ mùa thứ năm.

Say Something cũng được Ian Axel độc diễn trong show thời trang Victoria’s Secret năm ngoái ở bộ sưu tập mang tên Shipwrecked (xem video). Hiện đĩa đơn này nằm trong Top 5 của bảng xếp hạng Hot 100 Billboard.

"Say Something" - A Great Big World và Christina Aguilera

