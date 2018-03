Bảo Thy trở lại với dòng nhạc Ballad

Vẻ ngoài của sao Việt trước và sau khi chỉnh răng / Bảo Thy mặc hở trong MV mới

Bảo Thy nhận ca khúc mới, do Hamlet Trương sáng tác, từ lâu. Tuy vậy, do bận rộn, đến nay cô mới thu âm nhạc phẩm.

"Tôi chọn cách phối khác hẳn bản gốc, để giai điệu trở nên dồn dập hơn, mang lại sự mới lạ. Tôi nghĩ nếu Ballad cứ buồn và đều đều quá sẽ không gây ấn tượng", Bảo Thy nói.

Yêu anh, yêu bình yên bày tỏ khát khao trong tình yêu của một cô gái. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ trong cuộc đời, mỗi người đều trải qua cảm giác yêu một người say đắm. Khi thu âm ca khúc này, tôi xin phép Hamlet Trương sửa và thêm vào một vài đoạn lời. Thật may mắn, khi nghe lại, anh ấy rất hài lòng".

Trước đó, Bảo Thy từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc theo phong cách EDM như Give me your love, I need love - hai ca khúc này được cô giới thiệu trong chương trình Hòa âm ánh sáng 2017. Sau đó, ca sĩ tiếp tục ra mắt bài hát Là con gái phải xinh với giai điệu sôi động.

Những tháng cuối năm, Bảo Thy dự định ra mắt ít nhất hai dự án âm nhạc mới.

