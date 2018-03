Bảo Anh chèn một đoạn nhạc 'Be my lover' vào ca khúc mới

Bảo Anh diện trang phục khoe hình thể / Bảo Anh, Trúc Diễm đọ nhan sắc với váy nữ tính

Chiều 21/12 tại TP HCM, Bảo Anh và êkíp giới thiệu MV Lần đầu sau ba tháng thực hiện. Ca khúc do nữ ca sĩ đặt hàng nhạc sĩ Mew Amazing và được rapper Mr.A hỗ trợ thu âm.

Ca sĩ Bảo Anh.

Ca khúc của Bảo Anh sử dụng sample quen thuộc của bản nhạc quốc tế kinh điển Be my lover. Êkíp của nữ ca sĩ cho rằng việc sử dụng sample một bản nhạc quốc tế để tạo nên sức hút cho ca khúc mới không quá lạ lẫm với các nghệ sĩ thế giới. Để có được quyền sử dụng hợp pháp sample của bài hát Be my lover từ công ty nắm giữ bản quyền, họ đã phải làm việc đến email thứ 96 mới có được kết quả cuối cùng.

"Chúng tôi hy vọng sự đầu tư và công sức của cả êkíp góp phần nhỏ tạo nên sức hút với giới trẻ hiện nay về một kho báu của nền âm nhạc Âu Mỹ ở thập niên 1990, thay vì bị ảnh hưởng quá nhiều từ nhạc Hàn như hiện nay", Bảo Anh nói.

Ngoài phần âm nhạc, nữ ca sĩ cùng các cộng sự đầu tư mạnh về phần hình ảnh. Cô bỏ qua vẻ nữ tính, dịu dàng trước đây để thế bằng vẻ "nóng bỏng" của một cô gái trưởng thành. Bảo Anh mất nhiều thời gian chuẩn bị những bộ đồ cầu kỳ do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Tăng Thành Công thực hiện.

Ngoài những bộ cánh ôm sát, gợi cảm để thuận tiện cho việc biểu diễn vũ đạo, nữ ca sĩ gặp khó khăn với chiếc áo kim loại nặng hơn 20 kg của Lê Thanh Hòa trong một cảnh quay.

* MV "Lần đầu" của Bảo Anh

MV 'Lần đầu' - Bảo Anh

Tâm Giao