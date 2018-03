Bằng Kiều, Tùng Dương 'bỏ bùa' 3.500 khách nữ trong đêm 'Son'

Bằng Kiều: 'Hồng Nhung là cháu nhưng đôi khi tôi phải gọi là chị' / Tùng Dương, Bằng Kiều hát về mẹ và người tình trong đêm nhạc 'Son'

Đại nhạc hội 'Son' diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tối 13/10 là đêm nhạc lạ lùng nhất từ trước đến nay, vì tuyên bố trên băng rôn, poster lẫn cả thiệp mời là "chỉ dành cho khán giả nữ". Ban tổ chức đã "bỏ nhỏ" với những người đàn ông nhận được vé rằng: "Hãy tặng vé cho mẹ, vợ, con gái hoặc những người phụ nữ bạn yêu thương, cũng đừng đi 'ké' kể cả với tư cách tài xế!". Đó là vì đơn vị tổ chức Menard VN và tổng đạo diễn chương trình Long Kan đã có ý tưởng làm một đêm nhạc dành riêng cho giới nữ nhân ngày 20/10.

Vậy là một khung cảnh cũng lạ lùng không kém đã hiện ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào 'giờ G': Cả hội trường hơn 3.500 chỗ lấp lánh váy vóc, thảm đỏ từ trong ra ngoài đầy những bóng hồng thướt tha như hội nghị của... Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Chỉ có đội ngũ phục vụ hậu trường, phóng viên có giới tính nam được đặc cách xuất hiện trong hội trường (và phải đứng chứ cũng không được ngồi). 24 chàng PB cao trên 1,78m cũng phải ngồi ngoài sảnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ tặng 3.500 bông hồng đỏ thắm cho các khách mời.

Quang Dũng và Noo Phước Thịnh lần đầu song ca trên sân khấu với ca khúc "Tuyết rơi mùa hè".

Giữa một "biển" nữ giới như thế, 5 chàng trai Bằng Kiều, Tùng Dương, Quang Dũng, Noo Phước Thịnh, Hoàng Rob trở thành "hàng độc", thỏa sức thể hiện "vai trò" đàn ông, bung tỏa hết tài năng để phục vụ 3.500 vị khách đặc biệt. Bốn nam ca sĩ được đạo diễn âm nhạc Dương Cầm xây dựng list nhạc riêng để hóa thân thành bốn mùa: Noo Phước Thịnh tươi trẻ như mùa hè, Quang Dũng đằm thắm sắc thu, Tùng Dương ma mị đêm đông và Bằng Kiều tình như hương xuân. Còn nghệ sĩ Hoàng Rob lãnh nhiệm vụ mở màn với những giai điệu thanh thoát từ cây vĩ cầm để cuốn khán giả hòa mình vào bốn mùa hương sắc.

Vậy là chỉ trong một đêm khán giả lần lượt được trải qua những cung bậc cảm xúc, hơi thở của cả 4 mùa. Sau bản Hừng đông và mash up Tiếng đêm/ Tiếng vọng do Hoàng Rob biểu diễn, Noo Phước Thịnh bất ngờ xuất hiện hát Mãi mãi bên nhau cùng màn đệm violin của Hoàng Rob. Noo tiếp tục chiếm trọn sân khấu và cả trái tim của rất nhiều khách nữ bên dưới vì quá trẻ trung, đáng yêu khi hát Như phút ban đầu và Cause I love you. Hiệu ứng sân khấu, dàn múa phụ họa cũng thể hiện đúng tinh thần tươi trẻ, đầy sức sống của mùa hè, làm nền cho chàng trai tuổi 20 đang cầm mic.

Và sau đó, sân khấu được nhường cho một gương mặt cũng từng nằm trong giấc chiêm bao của nhiều chị em từ rất lâu - ca sĩ Quang Dũng. Chàng trai Quy Nhơn nhỏ nhẹ cất giọng trò chuyện, rồi ngân nga Bài tình cho giai nhân, Thu quyến rũ, Gửi gió cho mây ngàn bay. Anh coi khán giả như những người em gái, người tri kỷ để gửi gắm tâm tình. Sân khấu ngập trong màu đỏ của lá thu, của ánh nắng hanh hao phản chiếu trên trang phục màu vàng của đôi nghệ sĩ múa. Khán giả bị cuốn theo giọng hát và mơ màng nhớ đến không gian thu tháng 10 rất đẹp đang ở bên ngoài.

Hai chú cháu Bằng Kiều - Hồng Nhung tình tứ "Tình yêu tôi hát" và "Giọt sương trên mí mắt".

Trong buổi họp báo trước show, tổng đạo diễn Long Kan và nhạc sĩ Dương Cầm đã úp mở chương trình có rất nhiều cái "lần đầu tiên". Một trong số đó là màn song ca đỉnh cao Mùa thu cho em của Tùng Dương - Quang Dũng, bên cạnh sự kết hợp lần đầu của Noo Phước Thịnh và Quang Dũng hay giữa Noo và Hoàng Rob. Mùa thu cho em trở thành cầu nối dịu dàng giữa mùa thu và mùa đông, trước khi Tùng Dương độc chiếm không gian với Những mùa đông yêu dấu, Đường xa tuyết trắng và Mang thai. Chút vấn đề về sức khỏe (Tùng Dương đang đau mắt) không ngăn cản giọng ca sinh năm 1984 thăng hoa trên sân khấu. Anh cũng thoải mái bước xuống khán phòng giao lưu, xóa nhòa mọi khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem.

Mùa xuân được đạo diễn chọn để kết chương trình, nhằm tạo nên dư cảm hạnh phúc, yêu thương trong lòng những vị khách đặc biệt. Bằng Kiều là người lãnh trọng trách tạo ra dư cảm ấy và list bài hát của anh cũng là danh sách chiều lòng người nghe nhất. Anh cứ vừa cất giọng hát được một câu, cả khán phòng lại ồ lên, nổi tràng pháo tay vì nhận ra giai điệu đẹp mình yêu thích. You're my everything, Anh sẽ nhớ mãi, Để nhớ một thời ta đã yêu cứ thế thấm vào lòng, khiến khán giả quên đi mất là chương trình đã vào những phút cuối.

Một trong những điều mà đạo diễn Long Kan và nhạc sĩ Dương Cầm tâm đắc nhất và bảo vệ quyết liệt trước chương trình là các bí mật, và bí mật lớn nhất đã được "bật mí" khá sớm. Đó là sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ duy nhất - Hồng Nhung, cũng là gương mặt đại diện của Menard VN. Hồng Nhung đóng vai là làn gió tươi mát thổi qua 4 mùa, kết nối 5 chàng nghệ sĩ. Chị tung hứng với MC Lê Anh, hát cùng Quang Dũng, Tùng Dương và cả ông chú Bằng Kiều. Bản mash up Tình yêu tôi hát - Giọt sương trên mi mắt của Hồng Nhung - Bằng Kiều là màn diễn đẹp kết chương trình.

Hoàng Rob và vũ đoàn biểu diễn trong "màn mưa".

Bên cạnh lời ca và những nốt nhạc, 3.500 khán giả trong đại nhạc hội "Son" còn được nghe những câu chuyện giờ mới kể của các nghệ sĩ. Bằng Kiều tiết lộ Hồng Nhung là cháu họ gọi anh bằng chú, nhưng vì Nhung nổi trước nên thỉnh thoảng anh vẫn phải gọi là chị. Anh Bầu khiến cả khán phòng reo lên kinh ngạc khi giả giọng Phương Thanh, Lam Trường y như thật. Bằng Kiều còn trêu Tùng Dương "làm gì có cửa hát về mùa xuân như tôi".

Để tạo nên cảm xúc tròn đầy cho đêm nhạc, còn một yếu tố nữa rất được tổng đạo diễn Long Kan chú trọng, đó là thiết kế sân khấu và hiệu ứng hình ảnh. Đêm diễn mở màn choáng ngợp với Hoàng Rob và dàn vũ công mặc áo dài, đội nón lá biểu diễn sau một màn mưa hư ảo. Và sau đó là mùa chuyển mùa, với mỗi bài hát, mỗi giọng ca, khung cảnh lại thay đổi biến ảo, khiến khán giả ngồi trong khán phòng trong 2 tiếng đồng hồ mà cảm nhận được thời tiết vừa ấm áp thoắt đã mát mẻ, vừa buốt lạnh chốc đã nồng ấm. Đặc biệt, nhiều chi tiết đậm nét Nhật được đan cài trong chương trình, cho thấy tổng đạo diễn đã học tập nhiều chất tinh tế của người Nhật để đưa về làm show ở Việt Nam.

