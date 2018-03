'Bạn trai tin đồn' của Tóc Tiên kết hợp với Tiên Tiên

Tóc Tiên - Hoàng Touliver diện đồ đôi làm giám khảo / Tóc Tiên ngồi ghế 'nóng' cùng người yêu tin đồn

Sau thành công của bản remix Vài lần đón đưa kết hợp với Soobin Hoàng Sơn, Hoàng Touliver bắt tay cùng Tiên Tiên làm mới bài Về với em đi theo phong cách EDM. Đây là một sáng tác của Tiên Tiên ra mắt cách đây khá lâu, có ca từ sâu lắng.

* Trailer MV "Về với em đi"

Bạn trai Tóc Tiên kết hợp với Tiên Tiên

Hoàng Touliver chia sẻ anh thấy bản thân và Tiên Tiên có điểm chung là đều "điên", dám thể hiện cá tính một cách rõ nét thông qua âm nhạc.

Tiên Tiên là nhạc sĩ trẻ có những sáng tác mang thông điệp về cuộc sống, phù hợp với giới trẻ. Cô có nhiều sáng tác được yêu thích như: My Everything, Say you do, Vì tôi còn sống, Đi về đâu…

Ca sĩ Tiên Tiên (phải) và Hoàng Touliver.

Trong khi đó, Hoàng Touliver là nhà sản xuất nhạc khá nổi tiếng. Anh được biết đến khi kết hợp với Tóc Tiên trong The Remix với ca khúc hit Ngày mai. Những ca sĩ Việt từng làm việc với anh như: Phương Vy, Kimmese, Trà My Idol, Thảo Trang, Hồ Ngọc Hà, Isaac…