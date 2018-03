Bạn trai kém 12 tuổi hát trong đêm nhạc của Thanh Hà

Thanh Thảo tranh cãi với Thanh Hà về cách hát / Thanh Hà: 'Bạn trai kém 12 tuổi chiều chuộng tôi hết mực'

Ca sĩ và bạn trai - anh Roland - vừa từ nước ngoài về TP HCM chuẩn bị chương trình. Cả hai sẽ song ca bài Nếu xa nhau của nhạc sĩ Đức Huy. Ngoài ra, người yêu của Thanh Hà còn thể hiện một số ca khúc nhạc Mỹ như Hotel California, Still got the blues...

Thanh Hà và người yêu - Roland - luôn sát cánh chia sẻ nhiều vui buồn trong cuộc sống, công việc.

Lần đầu hát với bạn gái trên sân khấu TP HCM, Roland hối thúc Thanh Hà tập luyện để tránh sai sót.

"Lịch tập, chạy show nhiều lại thêm thời tiết thay đổi khiến tôi tắt tiếng, giọng khàn đục. Hiện ngày nào tôi cũng đến bệnh viện tiêm thuốc, tranh thủ uống nước giá lấy lại giọng", Thanh Hà chia sẻ.

Ca sĩ Thanh Hà.

Thanh Hà tự biên tập đêm nhạc riêng chủ đề Đừng chúc em hạnh phúc - đặt theo tên một bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận viết riêng cho album mới của chị. Sản phẩm dự định ra mắt vào tháng 10, do Đức Trí thực hiện. Anh cũng góp hai bài hát mới trong CD. Thanh Hà từng ra mắt nhiều album ở hải ngoại nhưng đây là sản phẩm lần đầu tiên chị phát hành trong nước.

Thanh Hà và bạn trai gốc Philippines quen nhau ở Mỹ lúc anh mới 17 tuổi. Giai đoạn đó, chị đang có cuộc sống gia đình êm ấm. Sau khi Thanh Hà ly hôn, khoảng năm 2008, chị và Roland yêu nhau. Đến nay, cả hai luôn đồng hành trong cuộc sống và công việc.

* Thanh Hà hát "Đừng chúc em hạnh phúc"

Thanh Hà hát 'Đừng cho em hạnh phúc'

Tâm Giao