Bản nhạc EDM trỗi lên khi Pháp đăng quang World Cup

Hoa hậu Nga, Ronaldinho xuất hiện tại bế mạc World Cup 2018

Với chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết diễn ra hôm 15/7 ở Nga, Pháp trở thành nhà vô địch World Cup 2018. Sau khi thủ môn đội trưởng tuyển Pháp Hugo Lloris nhận cúp từ chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ban tổ chức phát bản nhạc EDM sôi động - Don't You Worry Child. Các cầu thủ Pháp hò reo sung sướng và lần lượt chuyền tay nhau chiếc cúp.

Đội tuyển Pháp ăn mừng chiến thắng dưới mưa. Ảnh: Reuters.

Don't You Worry Child là single của nhóm Swedish House Mafia và ca sĩ John Martin. Nội dung ca khúc nói về lời khuyên một người cha dành cho con trai.

My father said:

"Don't you worry, don't you worry, child.

See heaven's got a plan for you.

Don't you worry, don't you worry now"

Cha tôi từng nói:

"Đừng lo lắng, đừng lo lắng nhé con yêu

Hãy nhìn thiên đường đang chờ con phía trước

Hiện tại không phải lo lắng nữa con nhé"

* Ca khúc "Don't You Worry Child"