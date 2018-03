Bạn diễn Tây chăm chút cho Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie tổ chức buổi họp fan nhân dịp giới thiệu MV mới "I need you". Đây là ca khúc do Addy Trần sáng tác cho cô cách đây hơn hai năm. Sở hữu ca khúc khá lâu, đến giờ cô mới ra mắt vì muốn có đủ "độ chín" thể hiện bài này.