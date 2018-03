Bản cover 'My Heart Will Go On' của Jessie J gây sốt

Võ Hạ Trâm hóa thân thành Jessie J

Trong chương trình I am a singer phát sóng ngày 16/3 ở Trung Quốc (giờ địa phương), Jessie J gây chú ý khi trình diễn bản hit gắn với tên tuổi danh ca Celine Dion. Cô xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu với đầm ánh kim. Ca sĩ người Anh làm mới bản hit bằng việc chuyển tông cao hơn ở một số đoạn. Cách nhấn nhá của cô mạnh mẽ hơn phần thể hiện của Celine Dion. Đặc biệt, ở đoạn điệp khúc, Jessie J thể hiện nét bi tráng trong giọng hát. Dưới sân khấu, nhiều khán giả xúc động, rớm nước mắt. Khi bài hát kết thúc, cả khán đài đồng loạt đứng dậy cổ vũ Jessie J.

My Heart Will Go On - Jessie J

Video My Heart Will Go On hiện được nhiều người hâm mộ chia sẻ trên Facebook, Twitter... Khán giả Garner nhận xét Jessie J là một trong những giọng ca đương đại hay nhất. Nhiều độc giả bình luận họ đã khóc khi nghe cô thể hiện bài hát. Một số fan cho rằng bản cover của Jessie J mang đến nhiều cảm xúc hơn bản gốc do Celine Dion thể hiện. Sau hơn hai ngày đăng tải, video nhận được hơn một triệu lượt xem, 232.000 lượt thích trên Instagram.

* Celine Dion hát "My Heart Will Go On" tại Billboard Music Awards 2017

Celine Dion - My Heart Will Go On (Billboard Music Awards 2017)

My Heart Will Go On ra đời năm 1998, là soundtrack phim điện ảnh Titanic. Bài hát do James Horner sáng tác, Celine Dion thể hiện. Năm 1998, ca khúc chiến thắng giải "Nhạc phim xuất sắc" tại Oscar, đồng thời đoạt bốn giải Grammy, gồm: "Ghi âm của năm", "Ca khúc của năm", "Nhạc phim xuất sắc", "Trình diễn Pop nữ xuất sắc".

Ca sĩ Jessie J.

Jessie J sinh năm 1988, là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô được yêu thích với các bản hit như Price Tag, Domino... Cô từng là huấn luyện viên cuộc thi The Voice của Anh. Đầu năm nay, cô bất ngờ tham gia chương trình I am a singer của Trung Quốc. Chương trình quy tụ nhiều giọng ca đình đám như nữ ca sĩ Đài Loan Trương Thiều Hàm, huấn luyện viên The Voice Trung Quốc - Uông Phong. Jessie J được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân.

Hà Thu