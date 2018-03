Bài hát Việt 2012 bỏ giải thưởng thể loại

Đinh Mạnh Ninh đoạt giải Bài hát Việt lần hai

Sau chặng đường dài với 6 liveshow trong năm 2012, Bài hát Việt đã tìm ra được những bài hát mới được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao và công chúng yêu thích như: Lạc (Toàn Thắng), Người em yêu mãi (Phạm Hải Âu), Sài Gòn cà phê sữa đá (Hà Okio), Mùa thu em đến (Thành Vương)...

Thành Vương là tác giả đoạt giải "Bài hát của năm" của Bài hát Việt 2011.

Giải thưởng của Hội đồng thẩm định năm nay bao gồm: giải bài hát của năm, giải thưởng sáng tạo dành cho bài hát, giải thưởng sáng tạo dành cho tác giả, giải nhạc sĩ tham gia hòa âm - phối khí hiệu quả.

Ngoài ra, còn các giải thưởng khác: giải bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải thưởng do Hội đồng báo chí bình chọn, giải thưởng do Hội đồng các nhà sản xuất bình chọn, giải thưởng cống hiến do ban tổ chức bình chọn.

Trong năm qua, những dự án âm nhạc của Văn Mai Hương, Đoan Trang, Thu Minh và Nguyễn Hải Phong... lần lượt được trình diễn trên sân khấu Bài hát Việt, góp phần giúp các ca sĩ định hình việc nên có những dự án âm nhạc hay những album cần nhiều sáng tạo và có màu sắc nhất định.

Đêm chung kết Bài Hát Việt năm 2012 với 15 ca khúc đã được vinh danh từ những liveshow trước đó diễn ra lúc lúc 21h ngày 2/2, tại nhà hát Hòa Bình TP HCM. Gala trao giải sẽ diễn ra một ngày sau đó, được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Bên cạnh việc trao những giải thưởng quan trọng, đây sẽ là đêm tôn vinh những giá trị âm nhạc mà các tác giả đã cống hiến cho các liveshow Bài hát Việt trong năm 2012.

Trong đêm trao giải, ngoài sự góp mặt của các tác giả, ca sĩ quen thuộc từng xuất hiện trong các liveshow Bài hát Việt, dự kiến sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, người mẫu…

Hoàng Dung