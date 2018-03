Backstreet Boys trở lại với đầy đủ 5 thành viên

Khán giả HN chìm trong cảm xúc cùng Backstreet Boys / Backstreet Boys hội ngộ Kevin và thực hiện album mới

Một mùa Giáng sinh mới lại về và người hâm mộ bạn nhạc Backstreet Boys đình đám một thời lại được chứng kiến cả năm thành viên – Nick, AJ, Howie, Brian và Kevin - tái xuất với ca khúc mới có tên It's Christmas Time Again.

* Clip: "It's Christmas Time Again" - Backstreet Boys

Bài hát với tiết tấu dồn dập, vui nhộn nói về niềm hạnh phúc đến cùng với kỳ nghỉ lễ đoàn tụ cùng gia đình, người thân. Sự kết hợp đầy thú vị giữa guitar acoustic, dàn nhạc hòa tấu đàn dây, nhịp chân đệm, đã mang đến cho It’s Christmas Time Again không khí ấm áp và đặc trưng cho mùa đông tháng 12.

5 thành viên của Backstreet Boys - Nick, Howie, Kevin, Brian và AJ.

Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất của ca khúc mới này chính là việc người hâm mộ được nghe đầy đủ 5 thành viên Backstreet Boys cùng hoà giọng trong phần điệp khúc ngọt ngào:

“Và từng bông tuyết cứ rơi rơi rơi

Bạn biết rằng ông già Noel đã quay lại thành phố

Ôi đó là lúc Giáng sinh lại về…”

Tất cả như gợi nhớ lại thời kỳ hoàng kim của các Boyband thần tượng, của những Everybody hay I Want It That Way. Đây cũng là ca khúc đánh dấu sự trở lại của Kevin Richardson.

Hình ảnh hoạt hình vui nhộn trong MV "It's Christmas Time Again".

Chia sẻ với truyền thông, thành viên ít tuổi nhất nhóm, Nick Carter, mỉm cười nói: “Chúng tôi rất tự hào về nhạc phẩm mới này. Nó không giống như các ca khúc ngày lễ thông thường. Thêm vào đó, Kevin cũng đã quay trở lại phòng thu cùng nhóm. Quả là một khoảng thời gian thú vị”.

Backstreet Boys biểu diễn bài hát trong chương trình Disney Parks Christmas Day Parade 2012 như một món quà cho người hâm mộ trước dịp Giáng sinh. Phần trình diễn này sẽ phát sóng trong đêm Giáng sinh trên đài ABC. It’s Christmas Time Again cũng được coi là ca khúc về ngày lễ hiếm hoi mà nhóm từng thể hiện, kể từ bản ballad Christmas Time (nghe ca khúc), ra mắt từ tận năm 1996.

Backstreet Boys trong buổi biểu diễn mới nhất kể từ khi tái hợp với đầy đủ 5 thành viên.

Ngoài ca khúc Giáng sinh mới, những thần tượng âm nhạc của giới trẻ một thời cũng đang miệt mài trong phòng thu để chuẩn bị cho album dự kiến lên kệ vào năm 2013. Đây cũng sẽ là album kỷ niệm 20 năm thành lập của Backtreet Boys.

Kevin Richardson tiết lộ rằng đứa con tinh thần này sẽ được phát hành vào tháng 7: “Chúng tôi đã thảo luận và thống nhất rằng, album mới sẽ như một bản thu âm cá nhân. Chúng tôi muốn là chính mình, được nói về những điều liên quan đến cuộc sống của mình. Chúng tôi muốn thật nguyên bản và làm một sản phẩm âm nhạc tuyệt vời mà có thể khiến bản thân tự hào. Đó chính là điểm xuất phát của nhóm”.

5 thành viên của Backstreet Boys còn lên kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm đi hát cùng những người hâm mộ may mắn trên một du thuyền sang trọng tới Bahamas. Chuyến đi sẽ diễn ra từ 25 đến 28/10/2013. Cái giá để được cùng Kevin, Howie, Nick, A.J. và Brian trải qua ba ngày trong mơ cũng không hề rẻ chút nào: thấp nhất 899 USD một vé.

Phương Loan