Backstreet Boys sau 20 năm ra mắt album đầu tiên / Backstreet Boys vẫn phong độ sau 24 năm

Don't Go Breaking My Heart ra mắt nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập nhóm. Ca khúc mang âm hưởng Electro Pop, do Jamie Hartman và Stuart Crichton sản xuất, RCA Records phát hành. Bài hát có giai điệu dễ nghe, ca từ ngọt ngào.

"I'm not that kind of person who can fall in and out of love with you

That's not what love's supposed to do

Baby, don't go breaking my heart, breaking my heart..."

"Em yêu, anh không phải người dễ dàng yêu rồi chia tay

Đó không phải là tình yêu đích thực

Em yêu, đừng làm trái tim anh tan vỡ, làm trái tim anh tan vỡ..."

Backstreet Boys trở lại với ca khúc mới

Thành viên Kevin Richardson chia sẻ: "Ngay khi vừa nghe ca khúc này, chúng tôi lập tức nhận ra rằng nó rất đặc biệt". Anh cho rằng bài hát có âm hưởng mượt mà, giàu chất thơ, dễ gây nghiện.

Trên Youtube, nhiều khán giả hâm mộ Backstret Boys bày tỏ sự phấn khích với sản phẩm mới của nhóm. "Đây là ca khúc tuyệt vời nhất tôi được nghe trong năm nay. Hy vọng các anh ra album mới", người dùng Olga bình luận. "Hãy đưa ca khúc lên quán quân Billboard", tài khoản Sebastian kêu gọi.

Năm thành viên Backstreet Boys gồm: Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter và AJ McLean (từ trái sang).

Để quảng bá cho Don't Go Breaking My Heart, Backstreet Boys sẽ biểu diễn trong chương trình Good Morning America Summer Concert Series ở New York (Mỹ) vào ngày 13/7. Ngoài ra, hộ tổ chức concert Backstreet Boys: Larger Than Life vào ngày 17/11. Backstreet Boys chưa thông báo về các sản phẩm mới tiếp theo. Album gần nhất họ phát hành là In a World Like This (2013).

Backstreet Boys thành lập năm 1993, gồm năm thành viên: AJ McLean, Howie D., Nick Carter, Kevin Richardson and Brian Littrell. Nhóm là một trong những ban nhạc nam đình đám thập niên 1990. Backstreet Boys có nhiều bản hit như I Want It That Way, Shape of My Heart, Incomplete, More than That, Larger than Life... Nhóm từng phát hành tám album và bán được hơn 130 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.

Hà Thu