Backstreet Boys lưu diễn Việt Nam vào tháng ba

Bốn "lãng tử đường phố" Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, và A. J. McLean sẽ có 2 đêm diễn trước hơn 55 nghìn khán giả với những ca khúc nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của Backstreet Boys như I Want It That Way, I’ll Never Break Your Heart, Straight Through My Heart - bài hát đã giữ vị trí số một tại nhiều quốc gia Đông Nam Á trong album “This is us”. Thông tin này đã được xác nhận trên trang web chính thức của Backtreet Boys.

Theo đó, Backstreetboy sẽ hát tại sân vận động Quân Khu 7, TP HCM vào tối 24/3 và ra mắt công chúng Hà Nội tại sân vận động Mỹ Đình hai ngày sau đó.

4 chàng ca sĩ sẽ đến Việt Nam lưu diễn vào tháng 3 tới.

Theo nhà tổ chức - công ty WBP, buổi biểu diễn sẽ được dàn dựng đúng theo format tiêu chuẩn của một show lưu diễn thế giới. “BSB có lượng fan đông đảo ở Việt Nam, vì thế chúng ta có thể cảm nhận được sự háo hức về sự kiện này. Về chất lượng chương trình, chúng tôi cam kết gửi đến khán giả Việt Nam một buổi biểu diễn tuyệt vời và đáng nhớ” - ông Stephen Bures, Giám đốc điều hành WBP, cho biết.

Backstreet Boys đã thực hiện chuyến lưu diễn “This Is Us” từ mùa thu năm 2009 với hơn 120 buổi diễn được đón nhận nồng nhiệt tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Sau Việt Nam, BSB sẽ quay lại Mỹ để bắt đầu chuyến lưu diễn cùng với “boy band” hàng đầu thập niên 80, New Kids on the Block.

Hồi giữa tháng một, thành viên A.J. McLean tuyên bố sẽ đi cai nghiện nhưng không nói rõ lý do. Năm 2001 và 2002, anh từng phải đi điều trị vì trầm cảm do nghiện rượu. Tuy nhiên, quá trình điều trị của A.J. không làm ảnh hưởng tới những kế hoạch mà cả ban nhạc đã đề ra, trong đó có cả tour diễn tới Việt Nam.

Những dấu ấn nổi bật của Backstreet Boys: - Theo Sách kỷ lục Guinness thế giới, năm 2001 Backstreet Boys nhận được danh hiệu “Ban nhạc nam nổi tiếng nhất trong lịch sử” khi bán được 13 triệu bản album Millennium trong tháng 3 năm 2001. - Theo Hiệp hội Công nghiệp Thu âm của Mỹ (RIAA), Backstreet Boys đã bán được trên 30 triệu bản trên toàn thế giới cho 2 đĩa đầu tiên của họ, Backstreet Boys (32 triệu) và Millennium (34 triệu). - Theo hãng đĩa Jive Records, Backstreet Boys là Ban nhạc nam bán nhiều đĩa hát nhất mọi thời đại với hơn 130 triệu đĩa trên khắp thế giới - Backstreet Boys là nhóm nhạc duy nhất nhận được 4 Giải thưởng Âm nhạc Thế giới trong vòng 3 năm từ 1999-2001. - I Want It That Way đứng thứ 10 trong danh sách những bài nhạc Pop hay nhất của tạp chí Rolling Stone và Top MTV's 100. - Trong năm 2005, Backstreet Boys đứng thứ 22 trong danh sách 500 nghệ sĩ nhạc Pop hàng đầu trong vòng 25 năm. - Năm 2001 trên một triệu vé cho tour diễn "2001 Black & Blue U.S. Tour" đã được bán trong vòng 24 giờ. - I'll Never Break Your Heart đã đứng vị trí số một trong những video được yêu cầu trên chương trình MTV's Total Request Live năm 1998. - Tháng 4/2006, Backstreet Boys được trao giải thưởng danh dự Recording Academy Honours cho những thành công và đóng góp vào nền công nghiệp âm nhạc.

Ngọc Trần