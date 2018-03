Backstreet Boys hội ngộ Kevin và thực hiện album mới

Đại diện của Backstreet Boys vừa thông báo nhóm sẽ tái hợp với Kevin Richardson, thành viên đã rời nhóm từ năm 2006, trong buổi hòa nhạc mùa hè Good Morning America sắp diễn ra vào tháng 8. Mùa xuân năm sau, cả 5 người sẽ phát hành một album đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập.

Không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng Backstreet Boys với 4 thành viên - Howie, AJ, Nick và Brian - vẫn miệt mài đi hát trong nhiều năm qua. Ảnh: WEN.

Kevin rời Backstreet Boys được 6 năm nay nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong nhóm và thi thoảng tất cả vẫn hay đi diễn cùng nhau. Hồi cuối tháng 4, bốn chàng trai còn lại của Backstreet Boys đã khiến người hâm mộ xôn xao khi tuyên bố Kevin sẽ trở lại nhóm.

"Chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi được đưa người anh cả trở lại với cả nhóm", các thành viên của Backstreet Boys phát biểu.

Album mới của Backstreet Boys đang được thực hiện tại một phòng thu ở London (Anh) với nhà sản xuất Martin Terefe, người từng làm việc với Mary J. Blige và Jason Mraz. "Chúng tôi đều đã thống nhất và muốn album này sẽ tạo nên những kỷ lục mới", Kevin hào hứng chia sẻ.

Kevin sẽ trở lại Backstreet Boys sau 6 năm xa cách. Ảnh: WEN.

Backstreet Boys gồm 5 thành viên Nick, Kevin, Brian, Howie và AJ. Nhóm thành lập từ năm 1993 và sau gần 20 năm đi hát được coi là một trong những boyband thành công nhất của lịch sử âm nhạc thế giới.

Tour diễn gần đây của Backstreet Boys là This Is Us từng tới Việt Nam trong hai đêm lại TP HCM và Hà Nội hồi tháng ba năm ngoái khiến người hâm mộ ở xứ sở hình chữ S nức lòng. Đầu năm 2013, Backstreet Boys sẽ được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood.

Nguyên Minh