Ba thành viên Spice Girls tái hợp, lập nhóm tam ca mới

Mới đây, Mel B, Geri và Emma – ba thành viên của Spice Girls – chia sẻ trên website chính thức của nhóm về kế hoạch tái hợp nhân sinh nhật 20 tuổi của Wannabe, ca khúc đầu tiên đã đem lại tên tuổi cho nhóm nhạc nữ người Anh từ 20 năm trước.

Mel B, Geri và Emma giới thiệu Tam ca GEM Spice Girls trở lại với phiên bản tam ca

Trong video, Mel B chia sẻ: “Chúng tôi chợt nghĩ rằng chúng tôi có những fan tuyệt vời nhất trên thế giới”. Geri tiếp lời: “Các bạn đã ở bên chúng tôi 20 năm và nhóm muốn gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành”. Emma khép lại: “Chúng tôi có những tháng năm thăng – trầm nhưng các bạn luôn ở bên chúng tôi”. Kết thúc video, bộ ba tuyên bố: “Chúng tôi muốn ăn mừng và khi chúng tôi tổ chức bữa tiệc, tất cả các bạn đều được mời”.

Tam ca GEM (từ trái sang) gồm Melanie B, Geri Halliwell và Emma Bunton. Ảnh: Instagram.

Bộ ba cũng chia sẻ hình ảnh lên Instagram với tên gọi mới là GEM – ghép từ chữ cái đầu của ba thành viên. Nhóm tam ca này dự định biểu diễn trở lại vào năm 2017. Buổi diễn đầu tiên sẽ tổ chức ở công viên Hyde của nước Anh.

Mặc dù không tái ngộ với các thành viên còn lại, Mel C và Victoria Beckham cũng gửi những lời chúc tốt đẹp tới tam ca GEM nhân kỷ niệm 20 năm Wannabe trở thành “Hit”. Mel C đăng tải hình ảnh Spice Girls thời kỳ đầu lúc mới thành lập kèm lời nhắn nhủ: “Chúc mừng sinh nhật tuổi 20” và hashtag “Wannabe”. Victoria cũng bày tỏ sự tự hào với Wannabe khi ca khúc này trở thành thông điệp nữ quyền lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Mel C chia sẻ hình ảnh thời kỳ đầu của Spice Girls lên Twitter.

Spice Girls thành lập năm 1994, gồm 5 thành viên là Mel C, Mel B, Emma, Geri và Victoria. Đĩa đơn đầu tay của họ - Wannabe – phát hành năm 1996 tạo cơn sốt và trở thành quán quân bảng xếp hạng âm nhạc ở 30 quốc gia – vùng lãnh thổ.

Phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng của các cô gái người Anh đưa Spice Girls trở thành một biểu tượng nữ quyền trên khắp thế giới trong thập niên 1990. Năm 1998, Geri Halliwell rời nhóm và Spice Girls hoạt động với 4 thành viên. Tới cuối năm 2000, nhóm tan rã và các thành viên đều theo đuổi sự nghiệp solo. Trong 5 “mảnh” của Spice Girls hiện nay, Victoria Beckham là người nổi tiếng nhất nhưng lại với vai trò là nhà thiết kế thời trang.

Ngoài Wannabe, Spice Girls còn có nhiều hit được yêu thích suốt 20 năm qua như Say You Will Be There, 2 Become 1, Too Much, Viva Forever, Mama, Goodbye, Spice Up Your Life.

"Wannabe" - Spice Girls 'Wannabe' - Spice Girls

