Ashton Kutcher lăng xê nhạc của Park Jae Bum

Park Jae Bum vừa phát hành album đầu tay vào sáng 13/7, với nghệ danh mới Jay Park. Album bao gồm 3 ca khúc: Will You Believe Me, Count On Me và 1 bản remix.

Ca sĩ Jay Park (Park Jae Bum). Ảnh: Newsen.

Ca khúc Count On Me lúc đầu được đặt tên là Nothin’ On You và đã được đăng tải trên kênh Youtube cá nhân của Jae Bum, thu hút hơn 7 triệu lượt người xem. Sau đó ca khúc này được thêm phần giai điệu do nhạc sĩ hàng đầu Hàn Quốc Park Geun Tae sáng tác và đổi tên thành Count On Me.

Theo Allkpop, trước khi đổi tên, video của Nothin’ On You được nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Ashton Kutcher đăng lên Twitter của anh. Twitter của Ashton có hơn 5 triệu người theo dõi, nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ xếp sau nữ ca sĩ Britney Spears. Bình luận bên dưới video, Ashton viết: “Hãy bật nhạc của anh chàng này trong bữa tiệc sắp tới của bạn”.

Sau một thời gian lánh mặt vì scandal, Jay quay trở lại Hàn Quốc với nhiều dự án âm nhạc hứa hẹn. Ảnh: Starry-jay.

Album của Jay Park nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới và sẽ được phát hành ở Hàn Quốc đầu tiên, tiếp theo là Đài Loan, Hong Kong, Singapore…

Với việc phát hành single album lần này tại Hàn Quốc, các fan hy vọng thần tượng của mình sẽ sớm quay trở lại làng giải trí.

Jay Park, tên thật Park Jae Bum, năm nay 23 tuổi, là cựu trưởng nhóm của nhóm nhạc thần tượng 2PM. Sau scandal nói xấu người Hàn trên Myspace năm 2009, anh bị dư luận chỉ trích nặng nề, buộc phải rời nhóm và bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Jay đến Mỹ, gây chú ý bằng những video ca nhạc tự quay phát trên Youtube. Tháng 6 năm nay, anh từ Mỹ trở về Hàn và rất được các fan đón nhận.

Video Nothin' On You của Jay Park:

(VinaReport dịch)