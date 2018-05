Ariana Grande hát theo phong cách thập niên 1990 gây thích thú

MV mới của Ariana Grande gây sốt / Ariana Grande hủy diễn tại Brit Awards vào phút chót

Tối 2/5 tại Mỹ, giọng ca Problem tham gia talk show dưới sự dẫn dắt của MC Jimmy Fallon. Ariana mặc váy hồng ngắn, đi giày cao gót màu xám để phù hợp với màu tóc mới của cô.

Ariana Grande tham gia "The Tonight Show".

Ariana nhận được yêu cầu hát Humble (Kendrich Lamar) theo phong cách Goth Rock và God's Plan (Drake) theo phong cách diva thập niên 1990. Nữ ca sĩ biến tấu hai ca khúc thuộc thể loại hip hop, khiến người xem thích thú. Khán giả Juan Miguel nhớ đến Amy Lee - nghệ sĩ người Mỹ và là một trong những thành viên sáng lập ban nhạc rock nổi tiếng Evanescence - khi xem Ariana thể hiện Humble. Nhiều người cổ vũ Ariana và cho rằng họ sẵn sàng mua album theo thể loại Goth Rock nếu nữ nghệ sĩ phát hành.

Ariana Grande biến tấu giai điệu những bài hát đình đám

Ngoài ra, trong chương trình, ngôi sao nhạc Pop cũng thể hiện No Tears Left to Cry - single trong album phòng thu thứ tư của Ariana Grande, do cô và Savan Kotecha đồng sáng tác.

Ariana Grande sinh năm 1993 tại Florida, Mỹ. Cô theo đuổi dòng nhạc Pop và R&B đan xen funk, dance và hip hop. Cô gây chú ý khi album đầu tay - Yours Truly - lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ, năm 2013. Album thứ hai - My Everything - đạt hạng nhất tại Mỹ, Australia và Canada.



Năm ngoái, cô trở thành tâm điểm dư luận sau khi một vụ nổ xảy ra tại phòng giải lao nơi cô biểu diễn, khiến 22 người chết và 59 người bị thương, ngày 22/5 ở Manchester, Anh. Ca sĩ sau đó tham gia đêm nhạc từ thiện ủng hộ nạn nhân vụ đánh bom được tổ chức tại sân vận động Old Trafford, thành phố Manchester, Anh.

Trọng Trường