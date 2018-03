Anna Trương tự làm MV mới

Anna Trương kiêu hãnh làm vedette / Anna Trương mừng mẹ Mỹ Linh được vinh danh Người Tiên Phong

Trở lại sau thời gian im hơi lặng tiếng khá lâu kể từ khi phát hành single đầu tay "Anna Trương - Những bài hát đầu tiên" vào tháng 5/2012, Anna Trương đã chứng tỏ được sự trưởng thành qua MV Tan đi do chính cô cùng êkíp của mình thực hiện.

Anna Trương cho thấy sự trưởng thành trong MV mới.

Tan đi là ca khúc kể về tâm sự của một cô gái trẻ trên con đường đi tìm chính mình, đi tìm những mục tiêu, hướng đi mới riêng cho bản thân. Bài hát như lời tâm sự của Anna cũng như nhiều bạn trẻ đang khát khao, mong muốn được khẳng định mình. Sản phẩm âm nhạc này đánh dấu sự hợp tác giữa Anna Trương và Thanh Bùi - Dương Khắc Linh, hứa hẹn sự bùng nổ các dự án âm nhạc dành cho giới trẻ nửa đầu năm 2013.

Trong MV Tan đi, Anna đi tìm và có dịp trải nghiệm những điều thú vị trên khắp các con phố ở Hà Nội, hiểu thêm về cuộc sống của những người xung quanh để biết được mình còn rất may mắn, hạnh phúc, được yêu thương đùm bọc. Thông qua MV, Anna Trương muốn gửi đến các bạn trẻ ngày nay một thông điệp ý nghĩa: “Hãy biết yêu thương, trân trọng cuộc sống này nhiều hơn". Không chỉ là những thông điệp ý nghĩa dành cho giới trẻ, Anna còn muốn giới thiệu với khán giả một Hà Nội vừa lạ vừa quen trong từng góc phố, từng cảnh quay mà êkíp thực hiện kỳ công lựa chọn.

MV "Tan đi" cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà Anna Trương góp tay thực hiện từ đầu đến cuối.

Sơ với hình ảnh ngây thơ của Tuổi 16 hay dịu dàng, hồn nhiên của Fix it for you, Anna đã trưởng thành hơn trong Tan đi, nhưng vẫn còn đó nét trẻ trung và năng động của một cô gái bước sang tuổi 18. Chia sẻ về quá trình làm MV, Anna tâm sự: "Tôi không chọn địa điểm nào khác ngoài Hà Nội để quay vì đây là nơi thân yêu nhất với tôi trong suốt 18 năm qua".

Để thực hiện tốt dự án MV Tan đi trong vỏn vẹn 2 ngày, Anna cùng êkíp thực hiện đã cùng nhau làm kịch bản và tự tìm bối cảnh phù hợp. Anna không giấu nổi cảm xúc lo lắng, băn khoăn do đây là MV đầu tiên mà cô tự góp sức làm từ đầu đến cuối. Cô bày tỏ niềm vui khi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía bạn bè như sự góp mặt của nhóm nhảy đang được giới trẻ yêu thích St. 319, rapper Mr. A hay diễn viên trẻ Hoàng Hà.

Sắp tới, Anna Trương sẽ cho ra mắt album vào tháng 3/2013.

Trước khi tung ra MV chính thức, đoạn trailer dài hơn một phút của Tan đi đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả hâm mộ và khoảng 10.000 lượt xem trên kênh Youtube trong vài ngày.

Sau dự án MV này, Anna Trương sẽ tiếp tục hoàn thành album của mình để sớm ra mắt khán giả vào trung tuần tháng 3/2013.

Xuân Huy