Album nhạc phim của Lady Gaga đoạt quán quân Billboard

Album nhạc phim Lady Gaga được khán giả săn đón

Phát hành ngày 5/10, đến nay album tiêu thụ được 162.000 bản. Con số này được dự đoán tiếp tục tăng. A Star is Born trở thành album nhạc phim thứ hai bán chạy nhất trong tuần đầu có mặt trên thị trường, sau Fiffty Shades of Grey, với 210.000 bản. Sản phẩm cũng là album nhạc phim bán chạy thứ ba trong năm nay, sau The Greatest Showman (1,26 triệu bản) và Black Panther: The Album (223.000 bản).

Đây là album thứ năm của Lady Gaga đạt thành tích trên. Trước đó, Joanne (2016), Cheek to Cheek (2014), ARTPOP (2013), Born This Way (2011) từng đứng quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 200.

Lady Gaga - Swallow Ca khúc "Shallow" trong album.

A Star is Born do Interscope Records phát hành. Album gồm 34 ca khúc mang âm hưởng Pop và Country. Lady Gaga, Bradley Cooper cộng tác cùng một số nhạc sĩ như Lukas Nelson, DJ White Shadow, Jason Isbell, Mark Ronson, Diane Warren và Andrew Wyatt của Miike Snow. Một số ca khúc như Shallow, Always Remember Us This Way... được khán giả săn đón, chia sẻ rộng rãi.

"A Star is Born" đánh dấu sự hợp tác của Lady Gaga và tài tử Bradley Cooper.

Phim được làm lại từ tác phẩm kinh điển cùng tên, ra đời năm 1937. Cặp diễn viên chính Bradley Cooper và Lady Gaga mang lại hơi thở mới cho tác phẩm. Trong phim, Cooper thủ vai một nghệ sĩ nghiện rượu giúp nữ ca sĩ trẻ Ally (Gaga thủ vai) vươn tới hào quang sân khấu. Trước đó, nhà sản xuất từng định giao vai nữ chính cho Beyonce.

Ra mắt tại Liên hoan phim Venice, A Star is Born được tán dương về chất lượng. Trên Metacritic, giới phê bình chấm phim điểm 87/100. Hầu hết khen tài kể chuyện của Cooper, diễn xuất của Gaga và nhạc phim. Tác phẩm được dự đoán đoạt thành tích cao tại Oscar 2019.

Hà Thu