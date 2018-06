Album mới của BTS đoạt quán quân Billboard 200

Taylor Swift tươi tắn bên 'kình địch' BTS

Ngày 28/5, Billboard cập nhật danh sách 200 album bán chạy trong tuần. Love Yourself: Tear của BTS vươn lên vị trí đầu tiên, vượt qua Beautiful Trauma của Pink và Die Lit của Playboi Carti. Đây là album đầu tiên không bằng tiếng Anh đạt quán quân trong 12 năm qua. Trước đó, năm 2006, nhóm Il Divo lập thành tích trên với album tiếng Italy, Tây Ban Nha, Pháp mang tên Ancora.

Ra mắt ngày 18/5, album Love Yourself: Tear bán được 135.000 bản trong tuần đầu, theo Nielsen Music. Trước đó, BigHit Entertainment - đơn vị phát hành đĩa - dự đoán nhóm sẽ bán được khoảng 100.000 bản.

Nhóm nhạc BTS.

Billboard là tạp chí âm nhạc của Mỹ, ra đời năm 1894, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Billboard đưa ra danh sách các bảng xếp hạng, album, đĩa đơn dựa theo doanh thu từng tuần.

Album mới của BTS đoạt quán quân Billboard

Love Yourself: Tear là album phòng thu thứ ba của nhóm nhạc BTS, mang âm hưởng EDM, Hip hop, R&B. Album gồm một số ca khúc như Anpanman, So What, Airplane pt. 2... Single đầu tiên trích từ album có tên Fake Love, ra mắt hôm 18/5. Đến ngày 28/5, video ca khúc đạt hơn 107 triệu lượt xem trên Youtube.

BTS là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm bảy thành viên, ra mắt năm 2013. Nhóm từng phát hành album Dark & Wild (2014) và Wings (2016). Tại lễ trao giải Billboard Music Awards 2018, BTS vượt qua các giọng ca Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Shawn Mendes để nhận giải Top Social Artist - giải thưởng dành cho nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đây là lần thứ hai họ nhận giải thưởng.

Hà Thu